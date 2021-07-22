Самый полезный ужин: вкусный и быстрый рецепт из кабачков

Кабачки фаршированные мясом, помидорами и сыром станут настоящей находкой для каждой хозяйки.
Вы соблюдаете правильное питание попробуйте ввести кабачки в свой рацион. Этот простой, полезный и вместе с тем абсолютно диетический овощ идеально впишется в меню для похудения и поможет разнообразить ваш рацион.
С помощью кабачка можно готовить не только гарниры, но даже супы, пиццы, торты, десерты и многое другое.
Оладьи из кабачков пп рецепт
Простое и диетическое блюдо, которое можно употреблять как в качестве завтрака на пп, так и в качестве обеда и ужина.
Рецепт приготовления оладьи из кабачков
2 средних кабачка. Желательно брать молодые овощи, тогда нет нужды чистить их от кожуры и семечек. Натираем на средней терке и оставляем на некоторое время. Овощи пустят сок, который потом нужно будет слить.
2 средних яйца. 8 столовых ложек овсяных хлопьев. В этом рецепте мы муку заменяем хлопьями. Таким образом мы не только уменьшим калорийность, но и сделаем блюдо еще более богатым на клетчатку. Можно использовать хлопья быстрого приготовления.
Любая зелень по вкусу. Можно брать зеленый лук, петрушку, укроп, шпинат — все, что вам по душе. Мелко шинкуем.Соль и специи по вашему вкусу.
К натертым кабачкам кладем яйца, хлопья и рубленую зелень. Перемешиваем и добавляем любимые специи. Обжариваем с двух сторон.
Полезные блюда из кабачков - рецепт
Вам понадобиться:
- Помидор - 4 шт.
- Яйцо - 3 шт.
- Лук - 2 шт.
- Кабачок - 1 шт.
- Чеснок - 3 зубчики.
- Фарш - 300 г.
- Сыр - 150 г.
- Масло растительное - 2 ст.л.
- Петрушка - пучок.
Помидоры очистить от кожуры. Лук очистить от шелухи и нарезать кубиками. Сыр натереть. Чеснок очистить от шелухи и измельчить.
Разрезать кабачок на две половинки, предварительно промыв его в холодной воде. Очистить от внутренности. Замочить кабачки в воде.
На сковородке пожарить лук в растительном масле, через пару минут добавить чеснок, потом мясной фарш - жарить все 10 минут. Затем добавить помидоры, измельченную петрушку и тушить около 5 минут. Добавить соль, перец по вкусу.
Разбить в сковородку яйца и тертый сыр, все перемешать.
Кабачки нафаршировать начинкой. Смазать фольгу растительным маслом, соединить кабачки. Кабачки посыпать тертым сыром и закрыть фольгой. Оставить в духовке при температуре 180 градусов на 45 минут.