Самый полезный ужин: вкусный и быстрый рецепт из кабачков

Простой рецепт пп кабачков / goodfon

Вы соблюдаете правильное питание попробуйте ввести кабачки в свой рацион. Этот простой, полезный и вместе с тем абсолютно диетический овощ идеально впишется в меню для похудения и поможет разнообразить ваш рацион.

С помощью кабачка можно готовить не только гарниры, но даже супы, пиццы, торты, десерты и многое другое.

Оладьи из кабачков пп рецепт

Простое и диетическое блюдо, которое можно употреблять как в качестве завтрака на пп, так и в качестве обеда и ужина.

Рецепт приготовления оладьи из кабачков

2 средних кабачка. Желательно брать молодые овощи, тогда нет нужды чистить их от кожуры и семечек. Натираем на средней терке и оставляем на некоторое время. Овощи пустят сок, который потом нужно будет слить.

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2 средних яйца. 8 столовых ложек овсяных хлопьев. В этом рецепте мы муку заменяем хлопьями. Таким образом мы не только уменьшим калорийность, но и сделаем блюдо еще более богатым на клетчатку. Можно использовать хлопья быстрого приготовления.

Любая зелень по вкусу. Можно брать зеленый лук, петрушку, укроп, шпинат — все, что вам по душе. Мелко шинкуем.Соль и специи по вашему вкусу.

К натертым кабачкам кладем яйца, хлопья и рубленую зелень. Перемешиваем и добавляем любимые специи. Обжариваем с двух сторон.

Полезные блюда из кабачков - рецепт

Вам понадобиться:

Помидор - 4 шт.

Яйцо - 3 шт.

Лук - 2 шт.

Кабачок - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчики.

Фарш - 300 г.

Сыр - 150 г.

Масло растительное - 2 ст.л.

Петрушка - пучок.

Помидоры очистить от кожуры. Лук очистить от шелухи и нарезать кубиками. Сыр натереть. Чеснок очистить от шелухи и измельчить.

Разрезать кабачок на две половинки, предварительно промыв его в холодной воде. Очистить от внутренности. Замочить кабачки в воде.

На сковородке пожарить лук в растительном масле, через пару минут добавить чеснок, потом мясной фарш - жарить все 10 минут. Затем добавить помидоры, измельченную петрушку и тушить около 5 минут. Добавить соль, перец по вкусу.

Разбить в сковородку яйца и тертый сыр, все перемешать.

Кабачки нафаршировать начинкой. Смазать фольгу растительным маслом, соединить кабачки. Кабачки посыпать тертым сыром и закрыть фольгой. Оставить в духовке при температуре 180 градусов на 45 минут.