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Средиземноморская диета: топ-3 интересных рецепта для гостей

15 сентября 2020, 19:14

Диеты, богатые фруктами, овощами, рыбой и полезными жирами, полезны для нас.

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Диеты, богатые фруктами, овощами, рыбой и полезными жирами, полезны для нас/Pixabay

В течение многих лет средиземноморский образ жизни был источником вдохновения для здоровья, и легко понять, почему. Диеты, богатые фруктами, овощами, рыбой и полезными жирами, полезны для нас, особенно для нашего сердца.

Было доказано, что питание, в таких странах, как Греция, Италия и Турция, снижает риск сердечных заболеваний. По данным клиники Майо, это также связано со снижением риска рака, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

В чем суть средиземноморской диеты

Средиземноморская диета основана на кулинарных традициях южной Европы, Северной Африки и Средиземноморского Ближнего Востока, всех регионов, где еда готовится для того, чтобы ее можно было смаковать и наслаждаться, а не спешить.

Фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и травы составляют основу "пирамиды" этой диеты, и каждый прием пищи строится вокруг них. Рыбу едят не реже двух раз в неделю, а птицу, яйца и молочные продукты едят реже, возможно, всего несколько дней в неделю. Между тем, мясо и сладости подаются в умеренных количествах.

Полезные жиры, такие как оливковое масло, следует использовать вместо других, например сливочного и растительного масла. А красное вино можно употреблять даже в умеренных количествах.

Главед собрал одни из лучших аутентичных рецептов средиземноморской кухни. Приятного аппетита!

1. Салат Фаттуш

Фаттуш - это, по сути, "хлебный салат", который, как говорят, возник в Северном Ливане. Ливанские фермеры жарили остатки лаваша в небольшом количестве оливкового масла для дополнительного вкуса. А чтобы приготовить жир, они просто добавляли чипсы из лаваша с сезонными овощами и зеленью, которые у них были под рукой.

По этой причине список ингредиентов фаттуша может отличаться. И вы наверняка найдете разные версии фаттуша на Ближнем Востоке.

Как готовить?

  • Начните с выбора лучших продуктов, которые вы найдете: спелых помидоров, свежесобранных трав и т. д. Не используйте покупные чипсы из лаваша (им определенно есть место, но не в салате фаттуш).
  • Найдите время, чтобы поджарить лаваш дома, не забывая приправлять специями.Постарайтесь не пропускать сумах. Это особая специя из молотых ягод сумаха, и ее терпкий вкус очень трудно воспроизвести.
  • Используйте оливковое масло первого холодного отжима высшего качества, которое вы можете найти. Здесь важен острый, фруктовый вкус. Помните, что оливковое масло, на котором просто написано "чистое", обычно подвергалось термообработке и рафинированию механическим способом и, следовательно, не имело характера и вкуса.
  • Если хотите, попробуйте свой собственный вариант, добавив сезонные овощи, такие как красочные семейные помидоры или даже зеленый перец. Добавьте еще зелени или измельченного чеснока.
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Если хотите, попробуйте свой собственный вариант, добавив сезонные овощи/Pixabay

2. Паста с лимонными креветками

Нет, если вы правильно питаетесь, паста не входит в список запрещенных продуктов. Выбирайте цельнозерновые макароны и держите размер порций под контролем, и у вас не возникнет проблем с включением рецептов, подобных этому, в свой ежедневный средиземноморский рацион.

Чтобы приготовить эту пасту, необходимо на скороводе обжарить мелко нарезанный лук и чеснок, добавить соль, перец и две горсти креветок. Сюда же добавить около половины стакана белого вина и чашку бульйона и тушить, пока не выпариться алкоголь.

Сюда же стоит добавить большую щепотку красного острого перца чили, цедру и сок одного лимона и оставить на медленном огне под крышкой пару минут, пока креветки не приготовятся. Тем временем отварите пасту пенне. Когда сварится паста, смешайте ее с креветками. Подавайте с пармезаном и свежей петрушкой.

Выбирайте цельнозерновые макароны и держите размер порций под контролем

3. Цветы Цуккини с булгуром

Вы когда-нибудь ели цветы? Эти цветы цуккини заставят вас задуматься, почему вы не начали этого делать раньше. Эти красивые цветы, фаршированные травами и пшеницей булгур, так же приятно есть, как и смотреть на них.

Как приготовить?

  • В глубокой сковороде нагрейте половину масла на среднем огне и обжарьте луке и чеснок до мягкости примерно 5 минут.
  • Добавьте цукини, булгур, изюм, перец чили и 1 стакан воды. Убавьте огонь и тушите 10 минут. Если все впиталось, добавьте еще немного воды.
  • Выключите огонь и добавьте в начинку кедровые орехи, мяту и укроп. Приправите солью. Ложкой аккуратно набейте каждый цветок.
  • Сложите очень плотно вместе, в глиняную форму. Влейте оливковое масло и 1/2 стакана воды. Накройте блюдо и поставьте в духовку.
  • Выпекайте около 1 часа, периодически проверяя, нужно ли еще немного воды, пока большая часть жидкости не впитается.
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Эти цветы цуккини заставят вас задуматься, почему вы не начали этого делать раньше

Подавать блюдо необходимо в горячем или холодном виде с йогуртом.

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