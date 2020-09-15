Средиземноморская диета: топ-3 интересных рецепта для гостей

Диеты, богатые фруктами, овощами, рыбой и полезными жирами, полезны для нас/Pixabay

В течение многих лет средиземноморский образ жизни был источником вдохновения для здоровья, и легко понять, почему. Диеты, богатые фруктами, овощами, рыбой и полезными жирами, полезны для нас, особенно для нашего сердца.

Было доказано, что питание, в таких странах, как Греция, Италия и Турция, снижает риск сердечных заболеваний. По данным клиники Майо, это также связано со снижением риска рака, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

В чем суть средиземноморской диеты

Средиземноморская диета основана на кулинарных традициях южной Европы, Северной Африки и Средиземноморского Ближнего Востока, всех регионов, где еда готовится для того, чтобы ее можно было смаковать и наслаждаться, а не спешить.

Фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и травы составляют основу "пирамиды" этой диеты, и каждый прием пищи строится вокруг них. Рыбу едят не реже двух раз в неделю, а птицу, яйца и молочные продукты едят реже, возможно, всего несколько дней в неделю. Между тем, мясо и сладости подаются в умеренных количествах.

Полезные жиры, такие как оливковое масло, следует использовать вместо других, например сливочного и растительного масла. А красное вино можно употреблять даже в умеренных количествах.

Главед собрал одни из лучших аутентичных рецептов средиземноморской кухни. Приятного аппетита!

1. Салат Фаттуш

Фаттуш - это, по сути, "хлебный салат", который, как говорят, возник в Северном Ливане. Ливанские фермеры жарили остатки лаваша в небольшом количестве оливкового масла для дополнительного вкуса. А чтобы приготовить жир, они просто добавляли чипсы из лаваша с сезонными овощами и зеленью, которые у них были под рукой.

По этой причине список ингредиентов фаттуша может отличаться. И вы наверняка найдете разные версии фаттуша на Ближнем Востоке.

Как готовить?

Начните с выбора лучших продуктов, которые вы найдете: спелых помидоров, свежесобранных трав и т. д. Не используйте покупные чипсы из лаваша (им определенно есть место, но не в салате фаттуш).

Найдите время, чтобы поджарить лаваш дома, не забывая приправлять специями.Постарайтесь не пропускать сумах. Это особая специя из молотых ягод сумаха, и ее терпкий вкус очень трудно воспроизвести.

Используйте оливковое масло первого холодного отжима высшего качества, которое вы можете найти. Здесь важен острый, фруктовый вкус. Помните, что оливковое масло, на котором просто написано "чистое", обычно подвергалось термообработке и рафинированию механическим способом и, следовательно, не имело характера и вкуса.

Если хотите, попробуйте свой собственный вариант, добавив сезонные овощи, такие как красочные семейные помидоры или даже зеленый перец. Добавьте еще зелени или измельченного чеснока.

Если хотите, попробуйте свой собственный вариант, добавив сезонные овощи/Pixabay

2. Паста с лимонными креветками

Нет, если вы правильно питаетесь, паста не входит в список запрещенных продуктов. Выбирайте цельнозерновые макароны и держите размер порций под контролем, и у вас не возникнет проблем с включением рецептов, подобных этому, в свой ежедневный средиземноморский рацион.

Чтобы приготовить эту пасту, необходимо на скороводе обжарить мелко нарезанный лук и чеснок, добавить соль, перец и две горсти креветок. Сюда же добавить около половины стакана белого вина и чашку бульйона и тушить, пока не выпариться алкоголь.

Сюда же стоит добавить большую щепотку красного острого перца чили, цедру и сок одного лимона и оставить на медленном огне под крышкой пару минут, пока креветки не приготовятся. Тем временем отварите пасту пенне. Когда сварится паста, смешайте ее с креветками. Подавайте с пармезаном и свежей петрушкой.

Выбирайте цельнозерновые макароны и держите размер порций под контролем

3. Цветы Цуккини с булгуром

Вы когда-нибудь ели цветы? Эти цветы цуккини заставят вас задуматься, почему вы не начали этого делать раньше. Эти красивые цветы, фаршированные травами и пшеницей булгур, так же приятно есть, как и смотреть на них.

Как приготовить?

В глубокой сковороде нагрейте половину масла на среднем огне и обжарьте луке и чеснок до мягкости примерно 5 минут.

Добавьте цукини, булгур, изюм, перец чили и 1 стакан воды. Убавьте огонь и тушите 10 минут. Если все впиталось, добавьте еще немного воды.

Выключите огонь и добавьте в начинку кедровые орехи, мяту и укроп. Приправите солью. Ложкой аккуратно набейте каждый цветок.

Сложите очень плотно вместе, в глиняную форму. Влейте оливковое масло и 1/2 стакана воды. Накройте блюдо и поставьте в духовку.

Выпекайте около 1 часа, периодически проверяя, нужно ли еще немного воды, пока большая часть жидкости не впитается.

Эти цветы цуккини заставят вас задуматься, почему вы не начали этого делать раньше

Подавать блюдо необходимо в горячем или холодном виде с йогуртом.