Тесто месить не надо: самые вкусные чебуреки за 20 минут - идеальный рецепт

Чебуреки простой рецепт / ua.depositphotos.com

Каждой хозяйке хочется удивить своих близких вкусными блюдами. Чтобы разнообразить меню и сделать его вкуснее, предлагаем вам узнать удивительно простой и вкусный рецепт чебуреков.

Для такого рецепта не нужно стоять и месить тесто. Достаточно купить вафельные коржи и приготовить сочный фарш.

Удивительные чебуреки будут готовы уже через 20 минут.

Чебуреки домашние - рецепт

Вам понадобится:

Вафли - 1 упаковка

Фарш - 400 гр

Лук - 1 шт

Яйца - 2 шт

Соль, специи

Укроп, петрушка

Фарш можно выбрать любой. Добавить соль и специи.

Лук мелко порезать и обжарить, переложить к фаршу.

В фарш добавить 1 яйцо, зелень и хорошо все перемешать.

Коржи разрезать на 2 или 4 части и распределить тонким слоем фарш.

Взбить 2 яйца, посолить и обмакивать каждый чебурек с двух сторон в яичной смеси.

Обжаривать на хорошо разогретой сковороде чебуреки с двух сторон под крышкой.

Подавать чебуреки горячими.

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