Тесто месить не надо: самые вкусные чебуреки за 20 минут - идеальный рецепт

Самый просто и очень быстрый рецепт чебуреков без теста, который получается у всех.
Каждой хозяйке хочется удивить своих близких вкусными блюдами. Чтобы разнообразить меню и сделать его вкуснее, предлагаем вам узнать удивительно простой и вкусный рецепт чебуреков.
Для такого рецепта не нужно стоять и месить тесто. Достаточно купить вафельные коржи и приготовить сочный фарш.
Удивительные чебуреки будут готовы уже через 20 минут.
Чебуреки домашние - рецепт
Вам понадобится:
- Вафли - 1 упаковка
- Фарш - 400 гр
- Лук - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Соль, специи
- Укроп, петрушка
Фарш можно выбрать любой. Добавить соль и специи.
Лук мелко порезать и обжарить, переложить к фаршу.
В фарш добавить 1 яйцо, зелень и хорошо все перемешать.
Коржи разрезать на 2 или 4 части и распределить тонким слоем фарш.
Взбить 2 яйца, посолить и обмакивать каждый чебурек с двух сторон в яичной смеси.
Обжаривать на хорошо разогретой сковороде чебуреки с двух сторон под крышкой.
Подавать чебуреки горячими.
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