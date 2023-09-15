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У хитрых хозяек даже самое сухое мясо тает во рту: вот в чем их секрет - рецепт

Мария Тупик
15 сентября 2023, 17:27 обновлено 15 сентября, 17:45
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Готовим удивительно простое и вкусное куриное филе. Быстрый рецепт, который затмит все блюда.
Время приготоления Время приготовления: 12 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 30 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкуснейшие куриное мясо рецепт
Вкуснейшие куриное мясо рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Чтобы приготовить вкусное и сочное куриное мясо, стоит знать несколько хитростей, которыми пользуются хозяйки во всем мире.

Часто хозяйки не любят готовить куриное филе, поскольку оно выходит сухим, жестким и совсем не вкусным.

Сегодня мы расскажем рецепт, как из обычного куриного мяса приготовить настоящий шедевр - сочное мясо, которое будет таять во рту.

Как правильно готовить курицу

  • Чтобы мясо было сочным, его нужно правильно приготовить. Помыть куриное филе, высушить бумажными полотенцами и порезать его только поперек волокон.
  • Далее приготовить правильный маринад. Куриное мясо нужно замочить в соевом соусе. Соль и другие специи добавлять не нужно.
  • Оставляем куриное филе в маринаде 15 минут.
  • Далее взбить белок. Каждый кусочек филе окунуть в белок и сразу жарить на хорошо разогретой сковороде.
  • Именно такой хитрый рецепт кляра для мяса поможет сделать куриное мясо сочным.

Бархатное куриное филе - рецепт

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 2 шт
  • Соевый соус - 1 столовая ложка
  • Перец - по вкусу
  • Белок - 1 шт
  • Крахмал - 1 столовая ложка

Куриное филе помыть, убрать пленку и правильно порезать.

Добавляем соевый соус, крахмал, белок, перец по вкусу.

Хорошо перемешивает, чтобы мясо полностью покрылось маринадом.

Оставить мариноваться куриное филе на 30 минут.

Рецепт сочного куриного мяса
Рецепт сочного куриного мяса / depositphotos.com/ua

Разогреть сковороду, обжариваем кусочки филе с каждой стороны не больше 4-5 минут до золотистой корочки.

Чтобы мясо было еще сочнее приготовить надо соус.

Соус для куриного филе - рецепт

Вам понадобится:

  • Соевый соус - 3 столовых ложки
  • Кунжут
  • Мед - 2 чайнфх ложки

Смешать соевый соус, кунжут и мед. Влить сразу в сковороду уже с готовым куриным филе и протушить 5 минут до готовности.

Куриное филе будет просто объедение.

Смотрите видео, как готовить вкусное куриное и сочное филе:

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