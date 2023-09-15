У хитрых хозяек даже самое сухое мясо тает во рту: вот в чем их секрет - рецепт

Чтобы приготовить вкусное и сочное куриное мясо, стоит знать несколько хитростей, которыми пользуются хозяйки во всем мире.
Часто хозяйки не любят готовить куриное филе, поскольку оно выходит сухим, жестким и совсем не вкусным.
Сегодня мы расскажем рецепт, как из обычного куриного мяса приготовить настоящий шедевр - сочное мясо, которое будет таять во рту.
Как правильно готовить курицу
- Чтобы мясо было сочным, его нужно правильно приготовить. Помыть куриное филе, высушить бумажными полотенцами и порезать его только поперек волокон.
- Далее приготовить правильный маринад. Куриное мясо нужно замочить в соевом соусе. Соль и другие специи добавлять не нужно.
- Оставляем куриное филе в маринаде 15 минут.
- Далее взбить белок. Каждый кусочек филе окунуть в белок и сразу жарить на хорошо разогретой сковороде.
- Именно такой хитрый рецепт кляра для мяса поможет сделать куриное мясо сочным.
Бархатное куриное филе - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе - 2 шт
- Соевый соус - 1 столовая ложка
- Перец - по вкусу
- Белок - 1 шт
- Крахмал - 1 столовая ложка
Куриное филе помыть, убрать пленку и правильно порезать.
Добавляем соевый соус, крахмал, белок, перец по вкусу.
Хорошо перемешивает, чтобы мясо полностью покрылось маринадом.
Оставить мариноваться куриное филе на 30 минут.
Разогреть сковороду, обжариваем кусочки филе с каждой стороны не больше 4-5 минут до золотистой корочки.
Чтобы мясо было еще сочнее приготовить надо соус.
Соус для куриного филе - рецепт
Вам понадобится:
- Соевый соус - 3 столовых ложки
- Кунжут
- Мед - 2 чайнфх ложки
Смешать соевый соус, кунжут и мед. Влить сразу в сковороду уже с готовым куриным филе и протушить 5 минут до готовности.
Куриное филе будет просто объедение.
Смотрите видео, как готовить вкусное куриное и сочное филе:
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