У хитрых хозяек даже самое сухое мясо тает во рту: вот в чем их секрет - рецепт

Готовим удивительно простое и вкусное куриное филе. Быстрый рецепт, который затмит все блюда.

https://glavred.info/recipes/u-hitryh-hozyaek-dazhe-samoe-suhoe-myaso-taet-vo-rtu-vot-v-chem-ih-sekret-recept-10500964.html Ссылка скопирована

Вкуснейшие куриное мясо рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Чтобы приготовить вкусное и сочное куриное мясо, стоит знать несколько хитростей, которыми пользуются хозяйки во всем мире.

Часто хозяйки не любят готовить куриное филе, поскольку оно выходит сухим, жестким и совсем не вкусным.

Сегодня мы расскажем рецепт, как из обычного куриного мяса приготовить настоящий шедевр - сочное мясо, которое будет таять во рту.

Как правильно готовить курицу

Чтобы мясо было сочным, его нужно правильно приготовить. Помыть куриное филе, высушить бумажными полотенцами и порезать его только поперек волокон.

Далее приготовить правильный маринад. Куриное мясо нужно замочить в соевом соусе. Соль и другие специи добавлять не нужно.

Оставляем куриное филе в маринаде 15 минут.

Далее взбить белок. Каждый кусочек филе окунуть в белок и сразу жарить на хорошо разогретой сковороде.

Именно такой хитрый рецепт кляра для мяса поможет сделать куриное мясо сочным.

Бархатное куриное филе - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе - 2 шт

Соевый соус - 1 столовая ложка

Перец - по вкусу

Белок - 1 шт

Крахмал - 1 столовая ложка

Куриное филе помыть, убрать пленку и правильно порезать.

Добавляем соевый соус, крахмал, белок, перец по вкусу.

Хорошо перемешивает, чтобы мясо полностью покрылось маринадом.

Оставить мариноваться куриное филе на 30 минут.

Рецепт сочного куриного мяса / depositphotos.com/ua

Разогреть сковороду, обжариваем кусочки филе с каждой стороны не больше 4-5 минут до золотистой корочки.

Чтобы мясо было еще сочнее приготовить надо соус.

Соус для куриного филе - рецепт

Вам понадобится:

Соевый соус - 3 столовых ложки

Кунжут

Мед - 2 чайнфх ложки

Смешать соевый соус, кунжут и мед. Влить сразу в сковороду уже с готовым куриным филе и протушить 5 минут до готовности.

Куриное филе будет просто объедение.

Смотрите видео, как готовить вкусное куриное и сочное филе:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.