Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минут

Стильная и идеальная закуска на Новый год 2022.
Новый год 2022 уже совсем скоро, а мы подготовили невероятный рецепт закуски для вашего праздника.
Какой новогодний стол без фаршированных яиц. Этот идеальный рецепт станет вашей палочкой выручалочкой.
А если вам не захотелось готовить Селедку под шубой, тогда этот рецепт фаршированных яиц точно для вас.
Фаршированные яйца на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 10 штук
- Селедка филе - 3 штуки
- Буряк - 2 штуки
- Зеленый лук
- Майонез
- Соль, специи - по вкусу
Свеклу вымыть и предварительно отварить до готовности. Яйца обязательно сварить вкрутую.
Чистим и разрезаем пополам, желтки убираем для украшений других новогодних закусок.
Селедку почистить от костей и порезать мелкими кубиками. Лук мелко порезать.
Свеклу натереть на мелкой терке.
Соединить лук, свеклу, селедку и пару ложек майонеза и хорошо перемешать.
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Наполняем яйца начинкой и красиво украшаем зеленью или веточками размарина.
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