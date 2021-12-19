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Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минут

19 декабря 2021, 11:39

Стильная и идеальная закуска на Новый год 2022.

закуска
Фаршированные яйца на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже совсем скоро, а мы подготовили невероятный рецепт закуски для вашего праздника.

Какой новогодний стол без фаршированных яиц. Этот идеальный рецепт станет вашей палочкой выручалочкой.

А если вам не захотелось готовить Селедку под шубой, тогда этот рецепт фаршированных яиц точно для вас.

Фаршированные яйца на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 10 штук
  • Селедка филе - 3 штуки
  • Буряк - 2 штуки
  • Зеленый лук
  • Майонез
  • Соль, специи - по вкусу

Свеклу вымыть и предварительно отварить до готовности. Яйца обязательно сварить вкрутую.

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Чистим и разрезаем пополам, желтки убираем для украшений других новогодних закусок.

Селедку почистить от костей и порезать мелкими кубиками. Лук мелко порезать.

Свеклу натереть на мелкой терке.

Соединить лук, свеклу, селедку и пару ложек майонеза и хорошо перемешать.

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Наполняем яйца начинкой и красиво украшаем зеленью или веточками размарина.

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