Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулетики из кабачков с сыром

Рулетики из кабачков с сыром на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Совсем скоро Новый год 2022 и приятные праздничные хлопоты. Каждая хозяйка хочет приготовить вкусный стол, чтобы гости были в восторге. Мы расскажем рецепт вкуснейшей закуски на приготовление которой у вас уйдет всего 10 минут времени.

Эти рулетики из кабачка с брынзой могут стать универсальной закуской вашего стола. Можно приготовить такие рулетики в сочетании с баклажаном и сливочным сыром.

Закуска рулеты из кабачка с брынзой - рецепт

Вам понадобится:

Кабачки - 2 штуки средние

Сыр брынза или фета - 200 грамм

Укроп

Чеснок - по вкусу

Кабачки моем и нарезаем пластинками. На оливковом масле обжариваем, если есть сковорода гриль, будет лучше.

Чтобы убрать лишнее масло, можно выложить на бумажное полотенце.

Реклама

Брынзу смешиваем с укропом, его предварительно нужно измельчить в блендере. Чеснок натираем на мелкой терке и добавляем специи по вкусу.

Все хорошо перемешиваем. Начинка должна быть кремообразной.

Небольшое количество сыра отправляем на кусочек кабачка и аккуратно скручиваем в рулет. Закрепляем зубочисткой и красиво украшаем укропом и листьями салата.

Читайте также: