Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулетики из кабачков с сыром

Такая закуска станет настоящим фирменным блюдом каждой хозяйки.
Совсем скоро Новый год 2022 и приятные праздничные хлопоты. Каждая хозяйка хочет приготовить вкусный стол, чтобы гости были в восторге. Мы расскажем рецепт вкуснейшей закуски на приготовление которой у вас уйдет всего 10 минут времени.
Эти рулетики из кабачка с брынзой могут стать универсальной закуской вашего стола. Можно приготовить такие рулетики в сочетании с баклажаном и сливочным сыром.
Закуска рулеты из кабачка с брынзой - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 2 штуки средние
- Сыр брынза или фета - 200 грамм
- Укроп
- Чеснок - по вкусу
Кабачки моем и нарезаем пластинками. На оливковом масле обжариваем, если есть сковорода гриль, будет лучше.
Чтобы убрать лишнее масло, можно выложить на бумажное полотенце.
Брынзу смешиваем с укропом, его предварительно нужно измельчить в блендере. Чеснок натираем на мелкой терке и добавляем специи по вкусу.
Все хорошо перемешиваем. Начинка должна быть кремообразной.
Небольшое количество сыра отправляем на кусочек кабачка и аккуратно скручиваем в рулет. Закрепляем зубочисткой и красиво украшаем укропом и листьями салата.
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