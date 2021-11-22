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Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минут

22 ноября 2021, 12:52

Невероятный торт Елочка на Новый год станет удивительным украшением вашего праздника.

Вкусный торт на Новый год 2022 рецепт / eda.parafraz

Каждая хозяйка хочет удивить вкусным новогодним столом. Мы расскажем самый просто рецепт невероятного закусочного торта на Новый год 2022, который станет изюминкой вашего праздника.

Такой торт готовить очень просто. Нужно немного вашей фантазии и 20 минут времени.

А чтобы гости остались довольны, предлагаем вам красиво украсить закусочный торт веточками укропа и гранатом.

Закусочный торт Елочка на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 200 грамм
  • Грибы - 200 грамм
  • Тесто слоеное 1 пачка (500 грамм)
  • Сыр плавленый - 2 штучки.
  • Домашний майонез
  • Сметана
  • Горчица в зернах
  • Огурцы соленые
  • Соль, перец - по вкусу
  • Перепелиные яйца
  • Укроп
  • Гранат

Филе хорошо моем, отвариваем и нарезаем кубиками. Яйца отварить и на мелкой терке натереть.

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Чистим, моем и обжариваем грибы, можно с луком, до готовности.

2 больших соленых огурца нарезаем мелкими кубиками.

Соленые огурцы нарезам кубиками.

В это время размораживаем тесто и вырезаем круги разного диаметра. Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем коржи до готовности примерно 10 минут.

Чтобы сложить закусочный торт Елочка, берем самый большой корж, смазываем его домашним майонезом и горчицей, выкладываем куриное филе.

Далее берем снова корж и выкладываем поджаренные грибы с луком.

На третий круг выкладываем яйца, а на четвертый круг соленый огурец.

Таким подходов у вас должно быть по 2 с каждой начинкой. Елка выйдет высокой и красивой.

Хорошо обмазываем елку сметаной и майонезом. Моем веточки укропа и обсушиваем, чтобы укроп был пышный.

Каждой веточкой украшаем Елку. Гранат разбираем и украшаем гроздьями.

Можно украсить закусочный торт Елка помидорами чери.

Оставляем в холодильник на 2 часа, чтобы торт пропитался.

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