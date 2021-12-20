Вкуснейшие и легкие три блюда на Новый год 2022: удивительные рецепты

Какие блюда должны быть на новогоднем столе.
До Нового года остается совсем мало времени, а каждой хозяйке предстоит готовить вкуснейший новогодний стол.
Диетолог Оксана Скиталинская в интервью Главреду рассказала, какие блюда должны быть обязательно на Новый год 2022.
"У меня на праздничном столе, во-первых, будет очень легкое мясо – индейка или курица. Наверное, целая курица - очень хорошо (в течение суток) промаринована", - говорит диетолог.
Как приготовить курицу на Новый год 2022 - рецепт
Кладем курицу в кастрюлю и готовим маринад.
Для маринада нужно:
- чесночок,
- немного яблочного уксуса,
- черный перец,
- немножко соли.
Далее обмазываем курицу различными травами изнутри и снаружи, а также немножко по желанию оливковым маслом. Затем курицу отправляем в духовку, где она долгонько печется.
"Во-вторых, к курице я сделаю салат, в который я положу все самое полезное", - отмечает специалист.
Салат на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- морковка,
- сырая свекла,
- орехи,
- шпинат или любая другая зелень,
- несколько ложек хорошего жирного йогурта.
"Туда же выжимаю немножечко лимонного сока, или добавляю бальзамического или яблочного уксуса, а затем солю. Получается необычайно вкусное блюдо. Если вы никуда не идете и будете праздновать исключительно с семьей, можно выдавить туда чесночок", - отметила диетолог.
Штрудель на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- стакан муки,
- чуть больше столовой ложки масла,
- соль.
- теплая вода - полстакана.
Тесто долго-долго вмешиваете, пока оно не станет однородным и мягким. После того дайте ему минут 10-15 постоять.
За это время нарезаете яблоки – их должно быть много, где-то 1,5 килограмма. Их моете, вырезаете сердцевину, кожуру не чистите, а затем режете на тоненькие пластинки.
Далее к яблокам натрите целый лимон вместе с мякотью и можете добавить ягоды клюквы, растолченные перед тем руками. С клюквой получается очень вкусно – очень хорошая кисленькая начинка. Сахара не добавляете вообще, но нужны сладкие яблоки.
Затем нужно раскатать тесто в одну большую колбаску. Далее берете большое полотенце, посыпаете его мукой и на нем колбаску теста постепенно раскатываете, легонько потягивая его руками в разные стороны. У вас должно получиться совсем-совсем тоненькое тесто.
Читайте такжеСамое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минуты
После того раскладываете начинку по всему тесту, которое перед тем должно быть обязательно хорошо посыпано корицей (полпачки, не меньше). Затем берете за края теста и скручиваете рулет. Далее берете за края полотенце и осторожно перекладываете рулет на пергаментную бумагу, выложенную на противень. Сверху смазываем наш штрудель желтком, наполовину смешанным с водой.
Ставим в духовку, разогретую до температуры 150-170 градусов (вы лучше знаете свою духовку). И наблюдайте – когда штрудель начнет становиться румяным (как правило, он выпекается 20-30 минут), он будет готов. Достаете, даете немного постоять. Он при этом немножко опадет.
Так получается очень вкусный и очень полезный десерт.
Таким образом, получается просто хороший праздничный ужин, без особых сложных блюд.
Главное - хорошее настроение, вкусный ужин и хорошая компания, добавила диетолог.
Читайте также:
- Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецепта
- Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минут
- Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецепт
- Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минут