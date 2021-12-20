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Вкуснейшие и легкие три блюда на Новый год 2022: удивительные рецепты

20 декабря 2021, 21:53

Какие блюда должны быть на новогоднем столе.

Новый год
Новый год 2022 рецепты / ua.depositphotos.com

До Нового года остается совсем мало времени, а каждой хозяйке предстоит готовить вкуснейший новогодний стол.

Диетолог Оксана Скиталинская в интервью Главреду рассказала, какие блюда должны быть обязательно на Новый год 2022.

"У меня на праздничном столе, во-первых, будет очень легкое мясо – индейка или курица. Наверное, целая курица - очень хорошо (в течение суток) промаринована", - говорит диетолог.

Как приготовить курицу на Новый год 2022 - рецепт

Кладем курицу в кастрюлю и готовим маринад.

Для маринада нужно:

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  • чесночок,
  • немного яблочного уксуса,
  • черный перец,
  • немножко соли.

Далее обмазываем курицу различными травами изнутри и снаружи, а также немножко по желанию оливковым маслом. Затем курицу отправляем в духовку, где она долгонько печется.

"Во-вторых, к курице я сделаю салат, в который я положу все самое полезное", - отмечает специалист.

Салат на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • морковка,
  • сырая свекла,
  • орехи,
  • шпинат или любая другая зелень,
  • несколько ложек хорошего жирного йогурта.

"Туда же выжимаю немножечко лимонного сока, или добавляю бальзамического или яблочного уксуса, а затем солю. Получается необычайно вкусное блюдо. Если вы никуда не идете и будете праздновать исключительно с семьей, можно выдавить туда чесночок", - отметила диетолог.

Штрудель на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • стакан муки,
  • чуть больше столовой ложки масла,
  • соль.
  • теплая вода - полстакана.

Тесто долго-долго вмешиваете, пока оно не станет однородным и мягким. После того дайте ему минут 10-15 постоять.

За это время нарезаете яблоки – их должно быть много, где-то 1,5 килограмма. Их моете, вырезаете сердцевину, кожуру не чистите, а затем режете на тоненькие пластинки.

Далее к яблокам натрите целый лимон вместе с мякотью и можете добавить ягоды клюквы, растолченные перед тем руками. С клюквой получается очень вкусно – очень хорошая кисленькая начинка. Сахара не добавляете вообще, но нужны сладкие яблоки.

Затем нужно раскатать тесто в одну большую колбаску. Далее берете большое полотенце, посыпаете его мукой и на нем колбаску теста постепенно раскатываете, легонько потягивая его руками в разные стороны. У вас должно получиться совсем-совсем тоненькое тесто.

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После того раскладываете начинку по всему тесту, которое перед тем должно быть обязательно хорошо посыпано корицей (полпачки, не меньше). Затем берете за края теста и скручиваете рулет. Далее берете за края полотенце и осторожно перекладываете рулет на пергаментную бумагу, выложенную на противень. Сверху смазываем наш штрудель желтком, наполовину смешанным с водой.

Ставим в духовку, разогретую до температуры 150-170 градусов (вы лучше знаете свою духовку). И наблюдайте – когда штрудель начнет становиться румяным (как правило, он выпекается 20-30 минут), он будет готов. Достаете, даете немного постоять. Он при этом немножко опадет.

Так получается очень вкусный и очень полезный десерт.

Новогодняя тарелка Оксаны Скиталинской

Таким образом, получается просто хороший праздничный ужин, без особых сложных блюд.

Главное - хорошее настроение, вкусный ужин и хорошая компания, добавила диетолог.

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