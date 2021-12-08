Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым

Этот удивительный рецепт салата Мимоза на Новый год 2022 точно станет вашим любимым
Новый год 2022 всегда ассоциируется с Оливье и Шубой, а салат Мимоза им проигрывал. Мы нашли решение, и расскажем вам удивительно простой рецепт, который станет вашим любимым.
Салат Мимоза обычно готовят с рыбой и жирным майонезом, которые не все любят. Этот рецепт салата Мимоза просто уникальный и полезный.
Всего один ингредиент и салат станет вашим любимым.
Салат Мимоза на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Тунец консервированный - 1 банка
- Сыр твердый - 150 грамм
- Плавленный сырок -
- Авокадо мягкое - 1 штука
- Яйца
- Майонез, зелень, соль
С тунца слить всю жидкость и размять вилкой. Зелень хорошо промыть и обязательно просушить.
Мелко нарезаем и добавляем к тунцу. Авокадо почистить, разделить на купили и размять. Если немного твердый, то натереть на мелкой терке.
Сыр твердый натереть на крупной терке, а плавленный сырок на мелкой.
В блюдо для салата выкладываем первым слоем часть тунца и смазать майонезом.
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Далее посыпать немного сыра и выкладываем авокадо.
Далее еще один слой тунца, сыр твердый и плавленный.
Наверх авокадо и смазать все майонезом. Натереть на мелкой терке желтки и обильно украсить салат Мимоза на Новый год 2022.
Сверху можно присыпать зеленью, добавить виноград или гранат для украшения.
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