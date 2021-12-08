Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым

Салат Мимоза на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 всегда ассоциируется с Оливье и Шубой, а салат Мимоза им проигрывал. Мы нашли решение, и расскажем вам удивительно простой рецепт, который станет вашим любимым.

Салат Мимоза обычно готовят с рыбой и жирным майонезом, которые не все любят. Этот рецепт салата Мимоза просто уникальный и полезный.

Всего один ингредиент и салат станет вашим любимым.

Салат Мимоза на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Тунец консервированный - 1 банка

Сыр твердый - 150 грамм

Плавленный сырок -

Авокадо мягкое - 1 штука

Яйца

Майонез, зелень, соль

С тунца слить всю жидкость и размять вилкой. Зелень хорошо промыть и обязательно просушить.

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Мелко нарезаем и добавляем к тунцу. Авокадо почистить, разделить на купили и размять. Если немного твердый, то натереть на мелкой терке.

Сыр твердый натереть на крупной терке, а плавленный сырок на мелкой.

В блюдо для салата выкладываем первым слоем часть тунца и смазать майонезом.

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Далее посыпать немного сыра и выкладываем авокадо.

Далее еще один слой тунца, сыр твердый и плавленный.

Наверх авокадо и смазать все майонезом. Натереть на мелкой терке желтки и обильно украсить салат Мимоза на Новый год 2022.

Сверху можно присыпать зеленью, добавить виноград или гранат для украшения.

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