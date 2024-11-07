Действует безотказно: названо 'лучшее домашнее средство' от слизней в саду

Слизни могут стать настоящей проблемой для сада, уничтожая растения и портя вид вашего участка. Однако, эксперт навел простой способ, чтобы от них избавиться.

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Как избавиться от слизней - лучшее домашнее средство от слизней / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем вы узнаете:

Как избавиться от слизней в саду

Как приготовить ловушку для слизней в домашних условиях

Несмотря на все наши старания в саду, иногда он выглядит не так свежо, как хотелось бы. На состояние открытых участков могут влиять разные факторы - от погоды до домашних животных, копающих землю. Еще одной неприятностью для растений могут стать назойливые слизни, сообщает Mirror.

Главред выяснил, какое эффективное средство поможет избавиться от слизней в домашних условиях.

видео дня

Эксперт по садоводству, известный в TikTok как gardening.with.ish, поделился простым способом, который поможет избавиться от слизней. Его новый совет оказался довольно гениальным.

В своем видео Иш объясняет, что слизни особенно активны во влажную погоду, поэтому зимой их численность может увеличиться. И хотя для слизней это благоприятный период, растениям это приносит немало вреда.

Иш советует изготовить простые "ловушки для слизней", которые могут стать "лучшим домашним средством" от слизней. Сначала он наливает воду в миску и ставит ее так, чтобы слизням было трудно выбраться. Затем добавляет немного сухих дрожжей быстрого действия - они привлекают слизней.

Также он добавляет чайную ложку сахара, который активирует дрожжи, вызывая образование пузырьков и усиливая аромат, который слизни "просто обожают".

"Слизни попадут внутрь, но, скорее всего, не выйдут оттуда. Когда вы приготовили смесь, поставьте ее рядом с растением, которое больше всего пострадало от слизней, потому что они будут заинтересованы в ней больше, чем в вашем растении", - объясняет он.

Смотрите видео о том, как избавиться от слизней:

Эксперт сказал, что это действительно "простой" способ отпугнуть слизней, и он не требует особых усилий.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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