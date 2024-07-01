До цветения или после: когда собирать мяту - секрет от опытной хозяйки

Из мяты можно заварить вкусный и полезный чай, но для этого нужно знать - когда нужно собирать листочки этого растения.

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Как правильно собирать мяту на зиму / коллаж: Главред, фото: pixabay

Сложно найти человека, который не знает, что такое мята. Эти ароматные листья часто добавляют в чай, чтобы сделать вкус более насыщенным. К тому же, это растение легко найти на улице, но существуют определенные правила, когда собирать мяту.

Когда лучше собирать мяту до цветения или после

По словам автора YouTube канала "Дом и приусадебный участок", собирать мяту следует во время цветения растения - с середины июля до первой части августа. Кроме того, собирать ее нужно либо утром, либо вечером - это самое оптимальное время.

Как правильно сушить мяту для чая в домашних условиях

Ценность мяты заключается в целебных свойствах, неповторимом аромате, которые нужно сохранить. Чтобы правильно собирать мяту на зиму нужно:

Сразу же после срезки убрать растение с солнца, потому что под действием лучей из мяты быстро испаряются полезные эфирные масла.

Сложить стебли с листьями в крупные, но неплотные пучки, перевязать и подвесить их в закрытом от солнца помещении с хорошим проветриванием (чердак, веранда). Так заготовки не будут преть и быстро высохнут.

Листья, которые отделены от стеблей, следует сушить в затемненном месте на чистой ткани, бумаге, периодически переворачивая.

Как правильно хранить мяту

Хранить мяту всю зиму просто, но нужно помнить, что для этого подойдут не все пакетики или контейнеры, ведь они должны пропускать воздух, чтобы душистое растение не покрылось плесенью.

Лучше всего для хранения подойдут:

тканевые мешочки;

банки, которые закрываются не герметично;

картонные коробки.

Смотрите видео, когда можно собирать листья мяты для чая:

Что известно о YouTube канале "Дом и приусадебный участок"? YouTube канал "Дом и приусадебный участок" - это канал хозяйки, которая делится собственными советами по уходу за различными растениями на огороде и в саду. На этот канал уже подписались более 169 тысяч пользователей.

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