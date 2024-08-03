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Манговое дерево на подоконнике: как вырастить экзотическое растение из косточки

Анна Ярославская
3 августа 2024, 14:35
77
Проращивать манго дома - интересная задача. Все, что вам понадобится, - это косточка.
Манго
Как правильно вырастить манго из косточки в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Манго родом из Индии, но полюбился этот фрукт многим по всему миру. На родине манго выращивают, чтобы в доме царили счастье, здоровье и любовь. В принципе, каждый может попробовать вырастить это дерево на своем подоконнике, ведь все, что вам понадобится, - это косточка.

Кстати, из косточки можно вырастить практически все, что угодно. Например, гранат. Читайте наш материал: Как быстро вырастить гранат из косточки: 100% способ получить цветущее дерево.

Как вырастить манго дома из косточки

Первое, что нужно сделать, это купить манго. Лучше брать переспевший плод, он лучше всего подойдет для проращивания. Если все манго в магазине твердые, то на пару дней фрукт нужно положить в неплотно закрытый бумажный пакет. Если в качестве соседа положить к манго яблоко или банан, то созреет плод быстрее.

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Далее из манго нужно достать косточку, отделить от не всю мякоть и промыть под проточной водой.

Если скорлупа уже лопнула, откройте её до конца. Если нет, то аккуратно надрежьте кухонным ножом, чтобы извлечь семечку.

Косточка манго фото
Косточка манго - фото
Косточка манго фото
Косточка манго - фото

Перед посадкой семечку нужно на 10 минут замочить в растворе марганцовки, а после - ополоснуть водой.

Чтобы прорастить семечку, ее необходимо завернуть в хорошо смоченную водой марлю и положить в пакет или пластиковый контейнер с крышкой и убрать в тёплое и тёмное место. Смачивать марлю нужно каждый день, чтобы семечко не засохло. Через 5-14 дней оно начнет прорастать.

Если семя уже начало расти внутри скорлупы, проращивать его дополнительно не нужно.

Какой горшок нужен для манго

Вазон стоит выбрать довольно высокий диаметром от 8–10 см. У горшка обязательно должны быть дренажные отверстия на дне.

Для посадки косточки подойдёт смесь универсального нейтрального грунта (рН = 7) или торфа с крупным песком в пропорции 2:1.

На дно горшка стоит обязательно положить дренажный слой, чтобы он занимал примерно четверть пространства.

Высаживают манго корешком вниз. После манго нужно полить, чтобы субстрат был умеренно влажным.

Горшок желательно накрыть пакетом, пищевой плёнкой или прозрачной пластиковой бутылкой с обрезанным донышком. Таким образом, получится создать маленькую теплицу.

Манго из косточки фото
Манго из косточки - фото

Вазон с манго должен стоять возле окна. В тёплое время года горшок можно держать на балконе, но не под прямыми солнечными лучами.

Семечко манго нужно умеренно поливать раз в 2–3 дня и снимать пленку на 10-15 минут, чтобы проветрить горшок и избежать загнивания.

Когда манго прорастет, в пакете, пленке или бутылке нужно сделать отверстия для вентиляции. Защитный купол сразу убирать не стоит, ведь растение, которое еще не окрепло, может погибнуть. Кстати, из одной косточки могут прорасти несколько ростков.

Пересаживать манго можно через полгода в вазон на несколько сантиметров больше.

Главный признак того, что манго нужна пересадка в большую емкость - замедление темпов развития даже при регулярных подкормках удобрениями.

Если манго слишком вытянется, верхушку нужно прищипнуть, чтобы стимулировать рост боковых веток.

Когда высота деревца будет больше метра, обрезку делают регулярно, чтобы поддерживать форму кроны.

Можно ли получить плоды манго в домашних условиях

Манго дает плоды на шестой-седьмой год. Если выращивать его дома, обязательно нужен привой. То есть нужно где-то достать ветку уже плодоносящего манго и привить ее на домашний росток.

К сожалению, маловероятно, что манго, выращенное в домашних условиях, даст плоды, так как довольно сложно обеспечить ему условия как в субтропиках. Во-первых, манговому дереву круглый год необходимо солнце. Второе важное условие - температура воздуха и влажность. Идеальные условия для мангового дерева: +10 градусов ночью и +25 - днем.

Ранее Главред писал, что розмарин является одна из самых популярных приправ, которая многие блюда сделает более вкусными и ароматными. Если вам не хочется каждый раз отправляться в магазин, то можно попробовать вырастить розмарин дома, тогда приправа всегда будет под рукой.

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