Почему в каждом саду нужно посадить рябину

Рябина будет настоящим украшением вашего сада. Какую рябину посадить?

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Рябина должна расти в каждом саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В давние времена практически в каждом дворе можно было увидеть рябину. Наши предки очень любили это дерево и называли рябину "хранительницей очага". Также считалось, что рябина отгоняла от дома всякую нечисть. Если не брать во внимание различные суеверия, то есть множество других причин, почему возле дома нужно обязательно посадить рябину. О них рассказали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Кстати, знали ли вы, что хвойные деревья могут быть не самым удачным выбором для приусадебного участка? Читайте материал: Принесет несчастье и не только: почему нельзя сажать сосну рядом с домом.

Для чего нужна рябина?

Рябиновое вино, которое готовят дачники, имеет не только прекрасный аромат и вкус, но и является лечебным.

По содержанию витаминов, ягоды рябины сравнимы с помидорами и морковью. Содержание провитамина PP и витамина А у них одинаковое.

Ягоды рябины по содержанию витамина С переплюнули заморские лимоны.

В 100 граммах рябины содержится больше витамина С, чем в двух больших лимонах.

По содержанию пищевых волокон, ягоды рябины сравнимы с фасолью, а по количеству витамина В2 не уступают телятине.

По количеству белка рябина равна куриному яйцу.

Рябина является лекарственным растением. Ее плоды используют в различных травяных сборах, употребляют при зобной болезни, выгоняют застоявшуюся желчь и снимают отеки.

Какую рябину посадить?

Если наши предки сажали дикорастущие деревья рябины, то современные дачники могут приобрести саженцы с улучшенными вкусовыми и иными качествами. Например, сорта "Гранатная" и "Титан" имеют небольшую терпкость и довольно крупные плоды - размером до одного сантиметра.

Сорт "Алая крупная" даёт плоды с лёгкой горечью, а сорт "Рубиновая" имеет очень декоративные листья.

Кстати, вырастить рябину достаточно просто. Это дерево неприхотливо. А его цветение весной и великолепный осенний наряд не оставят никого равнодушными. Рябина будет настоящим украшением вашего сада.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков. На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Смотрите видео - Почему в каждом саду нужно посадить рябину:

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