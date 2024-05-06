Тянет как магнитом: эксперты назвали распространенную ошибку, которая привлекает слизней

Если ваш сад или огород страдает от слизней, есть простое решение, которое поможет отвадить этих вредителей.

https://glavred.info/sad-ogorod/tyanet-kak-magnitom-eksperty-nazvali-rasprostranennuyu-oshibku-kotoraya-privlekaet-slizney-10562996.html Ссылка скопирована

Распространенная ошибка, которая привлекает слизней в сад / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, freepik.com

Слизни могут быть настоящей угрозой для сада, поскольку они уничтожают растения. К счастью, есть простое решение, которое отвадит надоедливых вредителей от сада.

Если вас интересуют лайфхаки для борьбы со слизнями. прочитайте материал Главреда: Простой трюк, чтобы избавиться от слизней: нужное средство найдется в холодильнике.

По словам экспертов Quintain Living, изменение привычек полива существенно поможет держать в борьбе с слизнями. Вопреки распространенному мнению, что нужно поливать растения в сумерках, на самом деле этого делать не рекомендуется. Эта практика может нечаянно привлечь слизней, которые любят влажную среду, пишет Express.co.uk.

видео дня

"Это станет магнитом для слизней, которые с удовольствием будут прогрызать себе путь сквозь ваши растения и рассаду", - предупредили эксперты.

Слизни более активны в вечерние часы, их тянет к влаге, поэтому они чаще лакомятся растениями и рассадой ночью. Чтобы отпугнуть слизней и защитить свои растения, эксперты советуют поливать их рано утром. Таким образом вы можете минимизировать присутствие влаги, которая привлекает слизней, и уменьшите риск повреждения растений.

Помимо корректировки графиков полива, уход за почвой имеет важное значение для укрепления здоровья растений и устойчивости к вредителям. Перед посадкой специалисты рекомендуют убедиться, что почва очищена от сорняков и хорошо подготовлена.

Рыхление почвы не только способствует ее аэрации, но и разрушает потенциальные места обитания слизней, делая среду менее благоприятной для них.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред