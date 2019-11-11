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Являетесь ли вы психопатом: эксперт назвала топ-8 признаков

11 ноября 2019, 01:09

Как осознать, кто рядом - может, это психопат?

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Психопаты выглядят как обычные люди / Фото medialeaks.ru

Мы каждый день общаемся с людьми и редко задумываемся над тем, кто все эти люди – наши начальники, злобные соседи или ироничные сослуживцы. На самом деле они могут оказаться психопатами. Философ и психолог Берит Брогаард назвала несколько признаков, которые помогут определить, являетесь ли вы сами психопатом, или таковым является кто-то из вашего ближнего окружения.

В современной культуре психопаты изображаются как серийные убийцы, но на самом деле среди них не так много преступников. Большинство – внешне обычные люди. Любой успешный СЕО, руководитель компани, ректор университета может оказаться психопатом, пишет HB Style.

К слову, психопатия сама по себе не является психиатрическим диагнозом. Это скорее разновидность антисоциального расстройства личности.

Итак, эксперт назвала 8 признаков, по которым можно вычислить психопата. Если большинство из наведенных пунктов вы обнаружили у себя, не исключено, что вы также можете принадлежать к их числу.

Признак психопата - рациональность.

Вам не свойственно погружаться в негативные эмоции – страх, печаль, сожаление, отчаяние – поэтому в стрессовых ситуациях вы остаетесь спокойными, сохраняете холодный рассудок и действуете быстрее и более рационально, чем другие.

Признак психопата - умение приспосабливаться. 

Вы способны подстроить свое поведение под любую жизненную ситуацию, ведете себя, как хамелеон, и можете имитировать эмоции, а также притвориться эмпатом, заставив других поверить, что они вас глубоко волнуют, если вам это выгодно.

Признак психопата – скука.

Вы нуждаетесь в постоянных выбросах адреналина. Когда жизнь становится вам неинтересной, вы можете манипулировать людьми для удовлетворения постоянной потребности в возбуждении.

Признак психопата – импульсивность.

Вы склонны к рисковым и необдуманным поступкам. Это может быть как чем-то  невинным, например, просмотром фильмов до 4 часов ночи, даже если вы знаете, что вам нужно вставать в 7 утра, так и опасным увлечением стимуляторами. 

Признак психопата – вранье.

Вы нередко врете людям даже без потребности, так как ложь для вас – почти искусство. Причем мотивирует вас врать сам процесс обмана.

Признак психопата – нежелание брать ответственность за свои поступки. 

Вместо этого человек винит в своих неудачах других людей или обстоятельства.  Признает свою вину лишь в тех редких случаях, когда чувствует себя загнанным в угол. При этом не склонен испытывать чувство вины или угрызения совести.

Признак психопата - паразитический образ жизни.

Вы всегда получаете больше, чем даете, а доброе дело способны сделать только в том случае, если можете извлечь из этого собственную выгоду.

Признак психопата – отрицание психических расстройств.

Вы прекрасно себя чувствуете и даже мысли не допускаете, что можете иметь психические проблемы и вам нужна помощь специалиста.

Напомним, ранее психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко рассказала, какие отношения нужно рвать

здоровье психология психопат
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