Грандиозное возвращение Мира наизнанку: на 1+1 покажут сезон про Колумбию, который сняли до войны

Дмитрий Комаров решил подарить украинцам немного положительных эмоций в эти темные времена полномасштабного вторжения РФ.

Мир наизнанку Колумбия - шоу возвращается на экраны 1+1 Украина / Пресс-служба

3 марта состоится премьера цикла о Колумбии, которую в прошлом году зрители не успели увидеть из-за вторжения России.

С начала полномасштабной войны с россией Дмитрий Комаров бывает в горячих точках и показывает последствия преступлений россиян на украинской земле. Журналист и телеведущий также активно занимается волонтерской деятельностью и помощью ВСУ.

Чтобы поддержать украинцев и подарить зрителям положительные эмоции в эти сверхсложные времена, команда Мира наизнанку возобновила работу над сезоном о Колумбии, снятым еще до полномасштабной войны.

"Я вернулся из Боготы в Киев примерно за неделю до 24.02. И очень надеялся, что самое страшное, вопреки прогнозам, не произойдет. Мы с операторами планировали в первых числах марта вернуться в Колумбию и завершить съемки. Конечно, утром 24 февраля о заграничных поездках не было и мысли. Я пошел снимать войну. Колумбийский материал остался на полках временно безлюдного офиса. Когда стало уже окончательно понятно, что война за недели не закончится, я решил, что мой долг - не только снимать события военного времени, а еще и сделать все от меня зависящее, чтобы подарить украинцам немного позитива и интересностей в это самое сложное время. И понял, что снятый до войны материал должен быть смонтирован и показан", - вспоминает Дмитрий Комаров прерванную экспедицию.

Мир наизнанку Колумбия - шоу возвращается на экраны 1+1 Украина / Пресс-служба

Журналист и путешественник надеется, что эти выпуски поддержат дух украинцев и помогут хотя бы ненадолго отвлечься от новостей:

"Я очень хочу, чтобы эти новые программы подарили радость всем, кто любит путешествия. Чтобы помогли на час в неделю полностью отвлечься от страшной реальности, ракетных обстрелов и печальных новостей и мыслей. Очень важно научиться жить во время войны. И новый сезон Мира наизнанку - это маленький вклад нашей команды в эмоциональное состояние украинцев, телевизионное успокаивающее", - сказал Комаров.

Мир наизнанку Колумбия - шоу возвращается на экраны 1+1 Украина / Пресс-служба

В новом сезоне ведущий будет знакомить зрителей со страной невероятных богатств и отправится на поиски сокровищ. Мало кто знает, но именно из Колумбии происходят легенды о мифической "золотой стране" Эльдорадо. И не безосновательно. Дмитрий Комаров попытается разгадать тайны, скрытые в густых лесах Колумбии, и в своем стиле показать эту страну изнутри.

Команда Мира наизнанку сохранила свои лучшие традиции. В новом сезоне будут интересные приключения, экстремальные развлечения, мистические обряды древних племен, а также рискованные репортажи из самых опасных мест Колумбии.

Поиски сокровищ и легендарной страны Эльдорадо в Мире наизнанку смотрите каждую пятницу, начиная с 3 марта на 1+1 Украина.