ТВ-команды из Украины и Финляндии объединятся для съемок шоу со звездами The song of my life

Это популярное форматное шоу стало настоящим суперхитом финского общественного вещателя YLE, собирая долю просмотра более чем в 40%. Так, впервые в истории проекта создатели шоу предложили сделать спешл-эпизод, посвященный Украине, в коллаборации с крупнейшим украинским медиахолдингом и продакшном.

Выпуск начнет известная финская телеведущая Катя Стол. А ведущей всего украинского эпизода станет Екатерина Осадчая. Среди звезд, которые будут участвовать в шоу, будут певица DOROFEEVA, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и супруги спортсменов, являющихся национальной гордостью, — Михаил Романчук и Марина Бех. Также во время эпизода будут раздаваться песни в исполнении финских артистов Diandra Flores, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, Jore Marjaranta, JP Leppäluoto.По правилам формата четыре знаменитости будут рассказывать о песне своей жизни, которая имеет для них особое значение. Со своей стороны, вокалисты — KOLA и LAUD — будут исполнять эти песни вживую, а гости, услышав тот или иной трек, должны угадать, какая песня принадлежит конкретному звездному участнику. Особенностью шоу является то, что никто из зрителей, даже ведущая, заранее не будет знать о выборе звезд. Победит тот, кто догадается о песнях, выбранных звездами, больше всего.

"Песни и истории в проекте будут посвящены Украине и войне, которая продолжается. Эти песни вдохновят миллионы людей на надежду, борьбу и веру в Украину. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы голос Украины на культурном фронте звучал громко и объединял вокруг себя весь мир. Это наша миссия и как криэйторов, и как украинцев", — рассказывают организаторы из 1+1 media и FILM.UA.

"Это очень особый проект для нас, мы все очень рады, что можем выразить нашу поддержку украинскому народу. Надеемся, что "Песня моей жизни" благодаря силе музыки сможет принести украинцам немного радости и утешения в эти трудные времена. Я лично благодарна за реализацию идеи, возникшей у нас с директором FILM.UA Викторией Ярмощук в июне в Будапеште", — прокомментировала Anna-Maria Meurman, исполнительная продюсер Yellow Film & TV.

"Музыка творит чудеса! Что ж, возможно, мы не можем остановить бессмысленную войну этим шоу, но поскольку "Песня моей жизни" это о музыке, истории и человечности, мы можем по крайней мере распространить чуть больше человечности и надежды в мире. Это наша амбициозная цель сотрудничества", — добавляет автор шоу Petja Peltomaa (Yellow Film & TV).

На днях украинская команда отправится на съемки эпизода, которые пройдут 27 сентября в Финляндии. Благодаря финским партнерам и Посольству Украины в Финляндии, в зале будут присутствовать украинские переселенцы, которые из-за войны России были вынуждены покинуть свои дома.Планируется, что украинский выпуск будет показан также в других европейских странах, чтобы привлечь внимание мира и напомнить о мужественном сопротивлении украинцев в войне с РФ.

В Украине эпизод будет транслироваться в ноябре на телеканале ТЕТ, платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, а также YouTube-канале FILM.UA.Организацией выступлений занимается команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия являются TRI Directions - Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.