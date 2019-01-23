Стала известна вероятная дата нового боя Усика

Следующий бой Александра Усика может пройти 18 или 25 мая, сообщил его промоутер / УНИАН

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, украинского боксера Александра Усика Александр Красюк сообщил, что с самой большой вероятностью следующий бой спортсмена пройдет в супертяжелом весе в США 18 или 25 мая.

Будущий соперник украинского чемпиона станет известен в ближайшие несколько недель, рассказал промоутер в интервью VideoBoxing.

По словам собеседника, Усик хочет драться в супертяжелом весе, и он хочет встретиться на ринге сразу с выдающимися супертяжами.

"…следующий поединок Усика должен с наибольшей вероятностью пройти в супертяжелом весе, и с наибольшей вероятностью этот поединок пройдет в Соединенных Штатах. И с высокой вероятностью этот поединок состоится… в мае — либо 18-го, либо 25-го мая", — заявил Красюк.

Напомним, 11 ноября в английском Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над британцем Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.