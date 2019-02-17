Лучшие боксеры мира: Ломаченко стал лидером престижного рейтинга

Василий Ломаченко / ringside24.com

Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от веса по версии портала talkSPORT возглавил украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко.

"После исторической любительской карьеры 396-1, двойной олимпийский золотой медалист Василий Ломаченко стал профессионалом в 2013 году и выйдя на мировой уровень. Несмотря на то, что он потерпел спорное поражение в своем втором профессиональном бою, украинец с тех пор добыл много ярких побед, побив Гари Рассела, Николас Уолтерса, Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса", - написали на портале, комментируя достижения Ломаченко.

При этом еще один украинский боксер Александр Усик разместился на третьем месте в рейтинге.

Читайте такжеСтало известно, с кем следующим схлестнется на ринге Василий Ломаченко

"Всего за 16 боев Александр Усик полностью очистил свой дивизион, став бесспорным чемпионом в тяжелом весе благодаря турниру World Boxing Super Sеries. Еще более впечатляющим является то, что украинец выиграл все свои большие бои на территории своих оппонентов, путешествуя, чтобы встретиться с такими, как Майрис Бриедис в Латвии, Мурат Гассиев в России и Тони Белью в Великобритании", - прокомментировали на talkSPORT

Отметим, что для составления хит-парада аналитики talkSPORT используют результаты боксеров, их выступления, а также уровень соперников.

Напомним, ранее Ломаченко заговорил о завершении карьеры.