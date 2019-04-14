"Мы сходим с ума": Усик попросил соотечественников не смотреть телевизор

Александр Усик просит украинцев меньше интересоваться политикой / Reuters

Чемпион мира по боксу Александр Усик призвал соотечественников не поддаваться пагубному влиянию телевидения.

"За последний месяц бой Ломаченко — Кролла это лучшее, что можно было посмотреть по телевизору. Потому что по телевизору сейчас показывают одну жесть", - сказал спортсмен в видеообращении.

Усик признался, что сейчас занимается на тренировочной базе и не имеет возможности смотреть телевизор. Однако он не может избежать негативных новостей, поскольку его окружение активно обсуждает распространяемую по телевизору информацию.

Читайте такжеУсик отказался биться с россиянином и потерял титул чемпиона мира"Люди общаются о том, что показывают по телевизору — про дебаты. Тот сказал то. Тот обозвал того. Люди! Мы сходим с ума! Что происходит? Мы обзываем друг друга! Мы обвиняем друг друга! Мы врем друг другу и все остальное. Кто-то хочет что-то менять, кто-то не хочет менять. Люди! Все зависит только от вас! Если вы что-то хотите изменить в своей жизни, просто берете и меняете", - подчеркнул боксер.

По словам спортсмена, украинцам не нужно искать в телевизоре причину решения своих проблем. Усик заявил, что не стоит ждать прихода мессии, а необходимо брать все в свои руки.

"Я прошу людей перестать смотреть этот бред, который нам показывают. Который мы смотрим, и который мы додумываем. Серьезно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем. Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого не призывая или принуждая к чему-то", - подытожил боксер.

Напомним, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк попросил Международную федерацию борьбы не называть его российским атлетом и исправить ошибку в описании.