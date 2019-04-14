"Я украинец!": чемпиона Беленюка назвали россиянином

Спортсмен попросил организацию внести изменения в его национальность.
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк попросил Международную федерацию борьбы не называть его российским атлетом и исправить ошибку в описании.
"Я украинец!" – написал Беленюк в Instagram.
Спортсмен опубликовал в сторис фотографию, где он запечатлен в майке с надписью UKR. Примечательно, что национальность Беленюк обвел сердечком.
Борец патриотично отреагировал на поздравление Международной федерации борьбы. Спортивная организация поздравила Беленюка с победой в чемпионате Европы по борьбе, где возле фамилии спортсмена было написано RUS.
После замечания спортсмена, его обозначили в поздравительном сообщении, как украинца.
Напомним, Беленюк стал чемпионом Европы в категории до 87 кг, не оставив соперникам шансов.
Как ранее сообщалось, Беленюк признан лучшим в мире борцом в греко-римском стиле по версии Объединенного мира борьбы (UWW).