"Я украинец!": чемпиона Беленюка назвали россиянином

Беленюка возмутила ошибка о его гражданстве / Reuters

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк попросил Международную федерацию борьбы не называть его российским атлетом и исправить ошибку в описании.

"Я украинец!" – написал Беленюк в Instagram.

Спортсмен опубликовал в сторис фотографию, где он запечатлен в майке с надписью UKR. Примечательно, что национальность Беленюк обвел сердечком.

Борец патриотично отреагировал на поздравление Международной федерации борьбы. Спортивная организация поздравила Беленюка с победой в чемпионате Европы по борьбе, где возле фамилии спортсмена было написано RUS.

После замечания спортсмена, его обозначили в поздравительном сообщении, как украинца.

Напомним, Беленюк стал чемпионом Европы в категории до 87 кг, не оставив соперникам шансов.

Как ранее сообщалось, Беленюк признан лучшим в мире борцом в греко-римском стиле по версии Объединенного мира борьбы (UWW).