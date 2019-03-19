"Возьму палку и буду гнать": Усик заявил о готовности защитить церковь

19 марта 2019, 01:54

Спортсмен убежден, что гонения укрепят бывшую УПЦ МП.

Александр Усик
Александр Усик готов решительно защитить УПЦ МП / Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, какие действия он готов предпринять, чтобы защитить в Украине УПЦ МП, которая отказалась присоединиться к ПЦУ после получения томоса.

"Если это понадобится, то я буду ее защищать. Это дом мой. Если церковь тебе не мать, то Бог – не отец", - сказал он в интервью телеканалу Макси-ТВ.

Боксер заявил, что намерен решительно действовать, Он убежден в позитивном эффекте гонений, которые помогут людям укрепить веру.

"Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, или еще что-то, какое он имеет право? Я возьму палку и буду гнать его палкой из дома своего. Боженька этого не допустит, все у нас будет слава Богу, а эти гонения, наоборот, только укрепят веру людей и между собой объединят людей. А тот, кто делает это, кто поджигает, тот и сгорит", – сказал боксер.

Напомним, в интервью Усик рассказал, что получал немало предложений от других стран, которые предлагали спортсмену массу преференций, однако он не планирует отказываться от украинского гражданства.

Как ранее сообщалось, Усик публично пообещал начать разговаривать на украинском языке.

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Александр Усик УПЦ МП
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