Алексей Олейник vs Алистар Оверим на UFC 149: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

18 апреля 2019, 13:37

20 апреля в Санкт-Петербурге пройдет турнир UFC, а в главном бою вечера встретятся тяжеловесы, бывший украинский боец Алексей Олейник и легендарный Алистар Оверим.

Оверим Олейник
Оверим и Олейник встретятся в субботу в главном бою вечера

Изначально Олейник должен был 4 мая встретится с американцем Уолтом Харрисом на UFC в Оттаве: в конце декабря последний победил белоруса Андрея Орловского раздельным решением судей, однако позже результат встречи был аннулировал, так как у Харриса нашли допинг в крови. После отстранения и разбирательств ему удалось доказать, что препарат попал в его организм неумышленно, после чего бойца восстановили в правах.

Встреча была удобной как для Олейника, так и для Харриса (11-7, 1 NC): UFC старается организовывать свои карды так, чтобы подводить бойцов к топовым соперникам постепенно, и победа в очном противостоянии была бы хорошим шансом и для проштрафифшегося Харриса, и для Олейника, который закрепил бы успех после победы в московском Fight Night.

Однако в последний момент все сорвалось. За три недели до ивента в Петербурге Александра Волкова за нарушение антидопинговых правил сняли с турнира и в срочном порядке предложили заменить его Олейнику, который дал согласие.

Эта встреча станет юбилейной, 70-й в профессиональной карьере Олейника.

Кто такой Алистар Оверим

Легенда смешанных единоборств, экс-чемпион Strikeforce в тяжелом весе, а также организаций DREAM и К-1, единственный в истории спортсмен, которому удалось удерживать три титула в ММА и кикбоксинге одновременно.

За свою карьеру побил шестерых чемпионов UFC. В его послужном списке "скальпы" Джуниора Дос Сантоса, Брока Леснара, Фабрисио Вердума, Витора Белфорта и других выдающихся бойцов.

Несмотря на свой солидный возраст (38 лет), он по-прежнему в отличной форме и способен бросить вызов любому сопернику. В последнем бою он разобрался с молодым Сергеем Павловичем.

Какие шансы у Олейника?

Несмотря на то, что рейтинге UFC бойцы находятся рядом (Оверим на 7 позиции, Олейник на 9), голландец будет фаворитом встречи на UFC Saint Petersburg. По крайней мере, так считают букмекеры. Например, американский портал Best Fight Odds предлагает ставку с коэффициентом в 1,38 на победу Оверима, а вероятность успеха Олейника оценивает в 3,20. Но у Алексея есть все шансы наконец поняться в рейтинге – в случае победы над голландем, он не только заработает хорошие деньги, но и гарантирует себе бой над еще более статусным соперником.

Минусом для бойца, безусловно, станет короткое уведомление – он выстраивал подготовку на май. Но, с другой стороны, минусом новый соперник станет и для Оверима, который готовился к ударнику Волкову, а не "удаву" Олейнику, способному задушить соперника из любой позиции. Напомним, в своем последнем бою он победил Марка Ханта удушающим приемом в первом раунде, а до этого победил Жуниора Альбини и Виктора Пешту – это стало первым в истории UFC удушением Иезекииля.

Алистар Оверим (слева) и Алексей Олейник (справа) во время совместных тренировок
Алистар Оверим (слева) и Алексей Олейник (справа) во время совместных тренировок

Впрочем, "Рим" и сам умеет работать в партере, удушающих и болевых в его карьере немногим меньше нокаутов. Сам Олейник, рассказывавший о совместных тренировках, удивлялся тому, что не мог ничего сделать в партере:

Я не мог его забороть, что меня удивляло. И это меня беспокоит сейчас. Он классный ударник, у него страшные локти и колени, с ним сложно работать в стойке. Плюс и я знаю, и он, что бой вряд ли продлится больше двух-трех раундов. Если будет четыре – я удивлюсь

Несмотря на свой возраст, Оверим все еще является если не топовым бойцом, то, определенно, околотоповым. У него по-прежнему заряженные руки, а против ярко выраженных ударников Алексею приходится сложно. К тому же, если Оверим немолодой, то Олейник старше соперника на три года, и пять раундов в таком возрасте против такого соперника станет серьезным вызовом и испытанием для Алексея.

Бой против Кёртиса Блейдса Олейник проиграл после остановки из-за рассечения.
Бой против Кёртиса Блейдса Олейник проиграл после остановки из-за рассечения. Также рассечение он получил и в бою против Альбини/ GettyImages

Что говорят бойцы

О предложении подраться с Оверимом Олейник узнал после тренировке в зале:

"Открыл телефон, увидел сообщение от менеджера. Думал полминуты. Сказал, что если получится увеличить гонорар, будет классно, но в принципе этот бой мне нужен. Просто из-за имени Оверима, поэтому я согласился. Гонорар, к сожалению, не увеличили? Стандартный по моему контракту.

Мы с Алистером проходили два сбора, каждый по три недели. Работали в Таиланде. Вообще мы подружились с ним на тренировках в Москве, после этого он уже позвал меня на сборы. Конечно, мы неплохо изучили друг друга, знаем сильные и слабые стороны"

Олейник vs Оверим: когда бой и где смотреть

Встреча состоится 20 апреля в спорткомплексе Юбилейный в Санкт-Петербурге. Это будет второй турнир UFC в России.

Трансляцию UFC Fight Night 149 в интернете можно будет посмотреть на официальном сайте или YouTube организации.

Также транслировать турнир в прямом эфире будет телеканал Все ТВ. Начало трансляции предварительных боёв 20 апреля в 17:00, начало основных поединков 20:00 по киевскому времени (в 21:00 по московскому).

Список бойцов / файткард UFC Fight Night 149

  • Магомед Мустафаев - Рафаэль Физиев
  • Гаджимурад Антигулов - Михал Олексейчук
  • Марчин Тыбура - Шамиль Абдурахимов
  • Александр Яковлев - Алекс да Сильва
  • Султан Алиев - Кейта Накамура
  • Мовсар Евлоев - Сенгву Чой
  • Кшиштоф Йотко - Ален Амедовски
  • Роксанн Модаффери - Антонина Шевченко
  • Иван Штырков - Девин Кларк
  • Сергей Павлович - Марсело Гольм
  • Ислам Махачев - Арман Царукян
  • Алистар Оверим - Алексей Олейник
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ММА UFC Алексей Олейник Алистар Оверим
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