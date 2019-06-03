Игорь Суркис поздравил Реброва с днем рождения

Игорь Суркис не забыл о юбилее Сергея Реброва / Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис на официальном сайте поздравил экс-наставника клуба, а ныне тренера венгерского Ференцвароша Сергею Реброва с 45-летием.

"Уважаемый Сергей Станиславович, в день Вашего юбилея примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и Вашей семье!

Вы - футболист, оставивший неизгладимый след в истории украинского футбола. Самые успешные сезоны киевского Динамо в Лиге чемпионов неразрывно связаны с Вами. Девять чемпионских титулов и восемь национальных Кубков были добыты при Вашем участии.Безграничная любовь сотен тысяч болельщиков - лучшая оценка футбольной биографии футболиста и тренера. На протяжении многих лет Ваше имя в мировом футболе вызывает уважение коллег и соперников.

В этот день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на нелегком тренерском поприще, - говорится в поздравлении Игоря Суркиса.

Сергей Ребров многого добился в бытность тренера Динамо / Динамо

Напомним, Сергей Ребров возглавил Динамо в 2014 году после отставки Олега Блохина. Под его руководством киевляне два раза становились чемпионами Украины и дважды побеждали в Кубке Украины. Последним трофеем стал Суперкубок Украины. Покинул клуб 31 мая 2017 года.

Напомним, что Ференцварош под руководством Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии.