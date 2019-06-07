"Мы играли все матчи вдесятером": президент Динамо раскритиковал судейство

Игорь Суркис недоволен судейством / ФК "Динамо"

Владелец киевского Динамо Игорь Суркис откровенно раскритиковал судейство в матчах с участием его команды.

"Как только мы приближались к сопернику в чемпионской гонке, сразу получали удаления. Вспомните матч в Александрии, который мы проиграли. В ворота соперников пенальти не ставят, а в наши в аналогичной ситуации назначают.

У нас есть силы бороться за чемпионство. И мы будем бороться. Мы играли все матчи вдесятером, воспитывали характер. В следующем году, надеюсь, введут VAR. Я ничего не требую от Федерации футбола или Премьер-лиги кроме равных условий для всех. Если нашего футболиста дисквалифицируют на две игры за какой-то проступок, такое же наказание за такое нарушение должны давать и футболисту Шахтера, Зари и любой другой команды.

Я хочу одного – равных условий для всех. И тогда я смогу спросить за результат и с главного тренера, и с футболистов. А сейчас мои футболисты жалуются, что в каждой игре судьи цепляются за то, чтобы кого-то удалить. Ну не может быть такого, что мы все игры проводим вдесятером. А в параллельных играх других команд даже карточку в таких же эпизодах не дают. Если те люди, которые отвечают за судейство, хотят спокойной жизни, пусть обратят на это внимание. В этом сезоне я молчать не буду", - высказал свою позицию Игорь Суркис на официальном сайте клуба.

Напомним, что вчера Игорь Суркис переоформил трудовые отношения с Александром Хацкевичем. Белорусский тренер продолжит тренировать команду в течении ближайших двух лет.