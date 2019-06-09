Футбольный чиновник погорел на домогательствах к футболисткам

Керамуудин Карим пожизненно отстранен от футбола / ФИФА

Судебная палата комитета по этике признала Керамуудина Карима, бывшего президента Футбольной федерации Афганистана (АФФ) и бывшего члена Постоянного комитета ФИФА, виновным в злоупотреблении своим положением и сексуальном насилии над женщинами-игроками, сообщает сайт ФИФА.

Ранее пять афганских футболисток заявили о неоднократных сексуальных домогательствах со стороны Карима.

Судебная палата установила, что Карим нарушил ст. 23 (Защита физической и психической неприкосновенности) и ст. 25 (Злоупотребление служебным положением) Кодекса этики ФИФА. На него было наложено наказание - пожизненный запрет на любую футбольную деятельность. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 900 тысяч евро.

Напомним, что недавно во Франции арестовали вице-президента ФИФА Ахмада Ахмада.