Очередного вице-президента ФИФА арестовали

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Вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад арестован во Франции. 59-летний функционер арестован в своей гостинице в Париже, где руководство ФИФА собралось на ежегодный конгресс, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что ранее было арестовано ряд футбольных чиновников ФИФА.

Бывший министр спорта и нынешний сенатор Мадагаскара, Ахмад был избран президентом Конфедерации африканского футбола в 2017 году. Эта должность дала ему место в правящем совете ФИФА в качестве вице-президента.

Предполагается, что арест Ахмада связан с обвинениями во взяточничестве, связанными с переходом CAF в 2017 году от немецкого поставщика экипировки Puma к продукции французской компании Tactical Steel.

Напомним, что недавно разразился грандиозный скандал - СМИ утверждали, что Катар купил у ФИФА право провести ЧМ-2022.