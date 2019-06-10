Источник: Олимпик в УПЛ заменит Черноморец

Олимпик / Официальный сайт

Место в Премьер-лиге донецкого Олимпика, которому отказали в выдаче аттестата на сезон 2019/20, может занять вылетевший из УПЛ одесский Черноморец.

"В случае полного отказа Олимпику, второй год подряд кабинетным решением в УПЛ, оставят Черноморец. Большинство клубов за такую инициативу. Дополнительного плей-офф с луцкой Волынью не будет. Это регламентом не предусмотрено", – написал журналист Игорь Бурбас в Твиттере.

Напомним, что УАФ оставила в силе санкции в отношении Олимпика по поводу отстранения команд U-19 и U-21 от участия в соревнованиях под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне 2019/2020. В итоге клуб могут не допустить к новому сезону в УПЛ в силу не спортивных результатов, а бюрократической ситуации.

"Мы абсолютно не согласны с тем, что сейчас происходит. Видимо, наш клуб кость в горле для чиновников УАФ. Сдаваться в этом вопросе мы не будем. Сделаем все от себя зависящее, чтобы футбольная общественность узнала всю правду. Поверьте, нам есть что всем рассказать. Если надо, то мы дойдем до УЕФА. Надоел футбольный беспредел, а по другому это не назовешь", - сказал Главреду генеральный директор Олимпика Алексей Антонов.

Решение по окончательному составу участников Премьер-лиги будет принято Общим собранием, которое состоится 12 июня.