Рак погубил известную американскую спортсменку

Габриель Грюнвальд умерла в 32 года / БИ БИ СИ

Американская бегунья Габриель Грюнвальд скончалась в возрасте 32 лет от онкологического заболевания, сообщило Би Би Си.

Американка боролась с раком около десяти лет. По словам ее супруга, бегунья умерла во сне.

В 2016 году Грюнвальд решила, что ей удалось победить рак, однако, как выяснилось при обследовании, ей потребовалось дальнейшее лечение.

Грюнвальд представляла сборную США на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014 году. В дистанции 3000 метров она показала девятый результат. Грюнвальд завоевывала золото чемпионата США в этой же дистанции.