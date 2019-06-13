Динамо ждет очередной суд / Скриншот видео с youtube.com

Киевское Динамо будет судиться в Лозанне. Об этом информирует официальный сайт Спортивного арбитражного суда. Киевскому клубу 31 июля предстоит слушание по делу против экс-игрока Джермейна Ленса.

Напомним, что у Ленса были претензии к Динамо по поводу задолженности по зарплате. Позже ФИФА обязала клуб выплатить голландскому футболисту сумму в размере около 250 тысяч евро.

Напомним, что Динамо периодически обращается в Лозанну. В прошлом сезоне клуб обратился в Арбитражный по резонансному делу по матчу с Мариуполем, на который киевляне не явились. Но тогда Динамо проиграло судебный процесс ФФУ, и решение о техническом поражении за неявку на матч осталось в силе.

Недавно президент Динамо Игорь Суркис высказал свое мнение об отношении Федерации к его команде.