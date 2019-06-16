Усик отказался от четвертого чемпионского пояса

Александр Усик отказался от последнего пояса

Украинский боксер Александр Усик отказался от последнего, четвертого чемпионского титула ІBF, в тяжелом весе из-за перехода в супертяжелый дивизион.

"Усик отказался от титула IBF в тяжелом весе и желает участникам турнира WBSS всего наилучшего. Таким образом, титул IBF в тяжелом весе перейдет к победителю боя между Эндрю Табити и Юньером Дортикосом. Александр готов к дебюту в супертяжелом дивизионе", - написал в Instagram менеджер украинца Эгис Климас.

Напомним, что в последний раз Усик появлялся на ринге в ноябре 2018 года. В том бою он нокаутировал Тони Беллью.

Дебют Усика в супертяжелом дивизионе должен состояться до конца года.