Мишеля Платини подозревают в коррупции / Reuters

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции.

Чиновнки и легенда французского футбола взят под стражу по подозрению в коррупции.

Как сообщает Mediapart, 63-летний функционер задержан антикоррупционным управлением судебной полиции во французском Нантерре.

Дело связывают с выбором страны-хозяйки ЧМ-2022. Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира. Ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Утверждалось, что Платини делал это по просьбе тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа.

В прошлом году с Платини швейцарская прокуратура сняла обвинения в коррупции в связи с недостаточным количеством доказательств.

Напомним, в 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет. Позже срок был сокращен до 4 лет.

Платини заподозрили в коррупционных схемах — в 2011 году он получил платеж на 1,8 миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера за якобы сделанную работу.

Платини покинул пост президента УЕФА 14 сентября 2016 года и был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод на его счета в 2011 году двух миллионов швейцарских франков из средств. Дисквалификация Платини истекает в октябре 2019 года.