Коррупционный скандал в УЕФА: с Платини сняли обвинения

C экс-президента УЕФА Мишеля Платини швейцарская прокуратура сняла обвинения в коррупции в связи с недостаточным количеством доказательств.

"Надеюсь, у ФИФА найдется совесть проявить порядочность и снять с меня дисквалификацию. В противном случае мои советники будут принимать необходимые меры для снятия отстранения", — заявил Платини, сообщает французская Le Monde.

Напомним, в 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет. Позже срок был сокращен до 4 лет.

Платини заподозрили в коррупционных схемах — в 2011 году он получил платеж на 1,8 миллиона евро от тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера за якобы сделанную работу.