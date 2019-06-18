Ференцварош Реброва сыграет с Лудогорцем в Лиге чемпионов

Лига чемпионов / УЕФА

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/2020. Отметим, что в этом раунде встречаются чемпионы своих стран. Чемпион Венгрии Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров сыграет с болгарским Лудогорцем.

Результаты жеребьевки:

Нымме Калью (Эстония) – Шкендия (Северная Македония)

Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия)

Арарат (Армения) – АИК (Швеция)

Астана (Казахстан) – Клуж (Румыния)

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

Партизани (Албания) – Карабах (Азербайджан)

Слован (Словакия) – Сутьеска (Черногория)

Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния)

Шериф (Молдова) – Сабуртало (Грузия)

Дюдделанж (Люксембург) – Валлетта (Мальта)

Линфилд (Северная Ирландия) – Русенборг (Норвегия)

Валюр (Исладния) – Марибор (Словения)

Дандолк (Ирландия) – Рига (Латвия)

ТНС (Уэльс) — Победитель предварительного раунда

ХИК (Финляндия) – Торсхавн (Фарерские острова)

БАТЭ (Беларусь) — Пяст (Польша)

Матчи первого раунда состоятся 9-10 и 16-17 июля.

Напомним, что победителем ЛЧ-2018/2019 стал Ливерпуль, который в финальном матче одолел Тоттенхэм.