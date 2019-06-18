Ференцварош Реброва сыграет с Лудогорцем в Лиге чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/2020. Отметим, что в этом раунде встречаются чемпионы своих стран. Чемпион Венгрии Ференцварош, который тренирует украинец Сергей Ребров сыграет с болгарским Лудогорцем.
Результаты жеребьевки:
Нымме Калью (Эстония) – Шкендия (Северная Македония)
Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия)
Арарат (Армения) – АИК (Швеция)
Астана (Казахстан) – Клуж (Румыния)
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
Партизани (Албания) – Карабах (Азербайджан)
Слован (Словакия) – Сутьеска (Черногория)
Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния)
Шериф (Молдова) – Сабуртало (Грузия)
Дюдделанж (Люксембург) – Валлетта (Мальта)
Линфилд (Северная Ирландия) – Русенборг (Норвегия)
Валюр (Исладния) – Марибор (Словения)
Дандолк (Ирландия) – Рига (Латвия)
ТНС (Уэльс) — Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) – Торсхавн (Фарерские острова)
БАТЭ (Беларусь) — Пяст (Польша)
Матчи первого раунда состоятся 9-10 и 16-17 июля.
Напомним, что победителем ЛЧ-2018/2019 стал Ливерпуль, который в финальном матче одолел Тоттенхэм.