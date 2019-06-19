Определились потенциальные соперники Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что киевское Динамо начнет свой путь с третьего квалификационного раунда, а донецкий Шахтер с группового этапа.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
Путь чемпионов
Астана (Казахстан) / ЧФР (Румыния) – Маккаби (Тель-Авив, Израиль)
БАТЭ (Беларусь) / Пяст (Польша) – Линфилд (Северная Ирландия) / Русенборг (Норвегия)
ТНС (Уэльс) / Победитель предварительного раунда – Копенгаген (Дания)
Ференцварош (Венгрия) / Лудогорец (Болгария) – Дюделанж (Люксембург) / Валлетта (Мальта)
Дандолк (Ирландия) / Рига (Латвия) – Партизани (Албания) / Карабах (Азербайджан)
Шериф (Молдова) / Сабуртало (Грузия) – Динамо Загреб (Хорватия)
Селтик (Шотландия) / Сараево (Босния) – Нымме Калью (Эстония) / Шкендия (Македония)
Судува (Литва) / Црвена Звезда (Сербия) – ХИК (Финляндия) / Торсхавн (Фарерские острова)
Слован (Словакия) / Сутьеска (Черногория) – АПОЭЛ (Кипр)
Валюр (Исландия) / Марибор (Словения) – Арарат-Армения (Армения) / АИК (Швеция)
Путь представителей лиг
Виктория (Чехия) – Олимпиакос (Греция)
ПСВ (Голландия) – Базель (Швейцария)
Матчи состоятся 23–24 и 30–31 июля.
18 июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Напомним, что победителем ЛЧ-2018/2019 стал Ливерпуль, который в финальном матче одолел Тоттенхэм.