Нашли подозреваемого в авиакатастрофе аргентинского футболиста

20 июня 2019, 16:53

Полиция задержала пилота, отказавшегося везти игрока.

Эмилиано Сала
Эмилиано Сала / ФК Кардифф

В Британии проходит расследование авиакатострофы частного самолета, на котором разбился аргентинский футболист Эмилиано Сала. Полиция взяла под стражу британского пилота, который должен был доставить футболиста в Кардифф, сообщает Daily Mail.

Правоохранители Дорсета задержали 64-летнего Дэвида Хендерсона по подозрению в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста.

В чем виновен Хендерсон

Агент футболиста Уилли Маккей попросил Хендерсона отвезти игрока в Уэльс. Хендерсон же попросил своего знакомого Дэвида Ибботсона сесть за штурвал самолета вместо него. Ибботсон являлся инженером котельного оборудования, работая неполный рабочий день в Линкольншире, у него не было лицензии для коммерческих перевозок, а также навыков для полетов ночью и в плохую погоду. 

Из-за подмены пилотов, Хендерсон некоторое время после авиакатастрофы, считался погибшим, но позже он опроверг информацию и признался, что его друг был за штурвалом.

На данный момент Хендерсон вышел из-под стражи, но продолжает находиться под следствием.

Авария самолета

21 января 2019 года Сала находился на борту самолета Piper PA-46 Malibu, летевшего из Нанта в Кардифф, и в течение своего пути исчезнувшего в районе острова Олдерни. Самолет рухнул в воды пролива Ла-Манш. Во время полета футболист отправил другу сообщение, в котором написал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. 

26 января семья Эмилиано сообщила о начале частной поисковой операции, которая изначально не принесла успеха. Вскоре, под руководством океанографа Дэвида Мирнса операция возобновилась 4 февраля и всего за 6 часов были обнаружены обломки самолета на дне океана у острова Гернси. 7 февраля Эмилиано Сала был официально признан погибшим после опознания найденного тела в обломках самолета.

Обломки частного самолета под водой
Обломки частного самолета под водой / ВВС

Сала - трансферный рекорд Кардиффа

Эмилиано до перехода в Кардифф, играл за французский Нант. За четыре года выступления в составе канареек сыграл 117 матчей и забил 47 голов. Сала становился лучшим бомбардиром команды в течение трех сезонов подряд.

В январе 2019 года в услугах 28-летнего нападающего был заинтересован английский Кардифф, заплативший за нападающего 18 миллионов евро, что стало наиболее высокой суммой, когда-либо заплаченной Кардиффом за игрока. Правда, сыграть за новый клуб ему не удалось - аргентинский футболист разбился в авиакатастрофе через три дня после перехода.

Эмилиано Сала
Эмилиано Сала так и не сыграл за Кардифф / twitter EmilianoSala

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