Над Ла-Маншем пропал самолет с известным футболистом

Эмилиано Сала пропал над Ла-Маншем / twitter.com/EmilianoSala1

Днем 22 января стало известно, что вечером в понедельник исчез с радаров частный самолет, на борту которого находился аргентинский футболист, нападающий клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Всего, по различным версиям, на борту находилось либо два, либо три пассажира.

До сих пор длятся поиски. Следов пропавшего самолета пока обнаружено не было.

Самолет пропал над Ла-Машем, пишет AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В это время в данном регионе бушевала непогода.

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Справка. Эмилиано Сала – аргентинский футболист, он является трансферным рекордсменом. На его счету: участие в 19 матчах французской Лиги 1 в текущем сезоне чемпионата Франции, в которых он забил 12 голов, а также стал автором 2 результативных передач. Три дня назад Сала перешел из французского "Нанта" в клуб английской премьер-лиги "Кардифф". Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Последним на данный момент постом Эмилиано в соцсетях стало фото с бывшими партнерами по "Нанту":

Напомним, днем 22 января пассажир захватил самолет "Аэрофлота". По предварительным данным, захватчику 41 год, это некий Павел Шаповалов.

Позднее 22 января в Мурманской области России произошло крушение ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. В результате погибли двое из четырех членов экипажа.