Лионель Месси обновил образ, опубликовано фото

Лионель Месси сбрил бороду / Reuters

Аргентинский футболист, нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси обновил образ.

Форвард сбрил бороду, свидетельствует фотография с тренировки, опубликованная на сайте клуба.

Футболист сменил имидж перед матчем пятого тура турнира Испании — Ла-лиги — против "Жироны" (состоится вечером в воскресенье, 23 сентября).

Лионель Месси сбрил бороду / fcbarcelona.cat

Напомним, в мае стало известно, что Лионель Месси установил очередной футбольный рекорд — в пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы" (приз получает самый результативный футболист Европы по итогам сезона).