Месси сознался, когда намерен завершать карьеру

Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос журналиста о вероятности скорого завершения спортивной карьеры.

Как сказал футболист в интервью AS, он планирует отыграть еще несколько сезонов, получить командные и личные награды, поскольку чувствует в себе силы для новых достижений.

"У меня каждый день лишь возрастает желание и энтузиазм. У меня есть еще пару задач в футболе – несколько командных целей, трофеи, голы. Прямо сейчас я очень хорошо себя чувствую. Не знаю, когда завершу карьеру. Мне еще рано думать об этом, хотя я знаю, что этот день наступит", - сказал Месси.

Напомним, в марте 2018 года Месси и его супруга Антонелла Рокуццо в третий раз стали родителями. Футболист в связи с рождением малыша отказался от участия в матче чемпионата Испании, однако пол ребенка сохранил в тайне.