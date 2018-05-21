Новый рекорд Месси: впервые в истории "Золотую бутсу" завоевали в пятый раз

Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси, который ранее признался, когда завершит карьеру, пока еще радует фанатов. Так, вчера Месси установил очередной футбольный рекорд.

Он в пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы" – приза самому результативному футболисту Европы по итогам сезона. При этом Месси стал первым футболистом в мире, который завоевал эту награду пять раз. Четыре раза приз выигрывал форвард Реала Криштиану Роналду.

Об этом сообщил официальный Twitter каталонского клуба.

Месси забил в ла-Лиге 34 мяча, получив 68 очков. В гонке за приз он опередил Мохамеда Салаха (Ливерпуль, 32 гола – 64 очка) и Харри Кейна (Тоттенхем, 30 голов – 60 очков).

Напомним, "Динамо" может усилиться забивным колумбийским форвардом. За "Палмейрас" Борха выступает с лета прошлого года и за 62 матча наколотил 24 мяча.