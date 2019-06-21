Британский спортсмен написал твит о смерти и умер

Адриан Маккаллам скоропостижно скончался / 360tv.ru

Британский рестлер Адриан Маккаллам, выступавший под псевдонимом Львиное Сердце, скончался в возрасте 36 лет. Причины смерти известного спортсмена не установлены, сообщает The Sun.

За день до этого Маккаллам оставил в Twitterе странное сообщение.

"Однажды ты в последний раз примешь пищу, в последний раз вдохнешь запах цветов, и в последний раз обнимешь друга. Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз, поэтому нужно со страстью делать все, что любишь", - написал твит британец.

К слову, эта фраза является цитатой из сериала Netflix "Жизнь после смерти". Герой сериала ее произносит в момент оплакивания своей супруги.

Адриан Маккалам - чемпион английского турнира по рестлингу ICW (Insane Championship Wrestling) в тяжелом весе.

Напомним, 17-летний российский биатлонист найден мертвым в крымских горах.