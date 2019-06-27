"Проигрывать надо уметь": Зинченко оседлал известную журналистку

Александр Зинченко со своей девушкой весело проводят отпуск.
Украинский полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко весело проводит отпуск со своей девушкой - известной журналисткой канала Футбол Владой Седан.
У себя в Instagram Влада выложила свежее фото, как держит на спине Зинченко.
"Проигрывать надо уметь", - подписала фотографию девушка.
Напомним, ранее пара побывала в парке аттракционов в Лос-Анджелесе, где Александр выиграл Владе огромного слона. Позже пара засветилась в Голливуде, где весело провели время.