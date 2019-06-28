Российского бойца со скандалом выгнали из UFC

Иван Штырков / Sportbox

Россиянина Ивана Штыркова (15-0-1) выгнали из UFC из-за допинга. Поводом для досрочного расторжения контракта стала положительная допинг-проба российского бойца. В его организме обнаружили запрещенное вещество для набора мышечной массы.

Подозрение на допинг у Штыркова было сразу же после подписания контракта с UFC, но первый тест не показал наличие в организме бойца запрещенных препаратов, хотя показатели не были типичными.

Штырков подписал контракт с UFC в марте текущего года. В последний раз в октагон боец выходил в декабре 2018 года, победив болевым приемом бразильца Тиагу Силву.

К слову, недавно экс-чемпион UFC Би Джей Пенн устроил драку с охранниками стриптиз-клуба.