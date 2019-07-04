"Для меня дорога в сборную закрыта": экс-футболист Шахтера рассказал о последствиях переезда в Россию

Олег Данченко продолжит карьеру в Рубине / Шахтер

Украинский защитник Олег Данченко рассказал о последствиях своего перехода в Рубин и оценил уровень чемпионата России.

"Когда поступило предложение Рубина, то общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского. Если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться? Кто-то поддерживал меня, но некоторые - гнобили. А мне, повторюсь, все равно, что говорят. Я доволен, что выступаю в России", - рассказал ua-football.com Данченко.

Также футболист порассуждал над своими перспективами в ближайшее время сыграть за сборную Украины.

"Для меня дорога в сборную теперь закрыта. Но, знаете, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Не думаю, что на решение Андрея Шевченко кто-то влияет. Никакого давления сверху он не испытывает. Просто сам понимает, что сейчас - вызвать игрока из РПЛ значит спровоцировать скандал. Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся, и тогда все изменится. Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А еще на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения", - резюмировал футболист.

Напомним, Данченко во второй половине сезона-2018/19 выступал на правах аренды за красноярский Енисей. Украинец принял участие в 11 матчах РПЛ и отдал две результативные передачи. Контракт с Рубином украинец подписал в середине июня.