Габовда дописался: руководство Халадаша отстранило украинца от игры с российским клубом

Юрий Габовда / Футбол 24

Украинский полузащитник венгерского клуба Халадаш Юрий Габовда не сыграет в контрольном матче против Краснодара-2 после напечатанного поста в Инстаграм.

"Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет на поле в матче с Краснодаром-2", - сообщила пресс-служба Халадаша в комментарии Sport24.

Габовда прокомментировал матч с Краснодаром / Скриншот с Инстаграм

После этого футболист заявил, что его Инстаграм взломали.

"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно. Но я этого не писал. Мою страничку взломали. Пришел с тренировки – взглянул в Инстаграм, а там миллион сообщений и угроз. Сразу нашел тот пост, удалил и добавил коммент по этому поводу", – сказал Габовда.

Халадаш встретится с Краснодаром-2 завтра, 5 июля. Начало игры - в 19:00.

Напомним, что ранее Габовда часто подчеркивал свой патриотизм в Венгрии.