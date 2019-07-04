"Руководство Халадаша могло дать понять Габовде, что нужно удалить пост" - российский политик

4 июля 2019, 18:00

В России отреагировали на угрозы украинского футболиста в адрес Краснодара-2.

Юрий Габовда попал в неприятную ситуацию
Юрий Габовда попал в неприятную ситуацию / Динамо Киев от Шурика

Российский депутат Игорь Лебедев прокомментировал слова украинского полузащитника венгерского Халадаша Юрия Габовды, который в преддверии товарищеского матча с Краснодаром-2 опубликовал в Инстаграме сообщение с угрозами в адрес будущих соперников.

"Габовду нужно наказать. Подобные проявления дискриминации среди спортсменов в любом виде спорта должны пресекаться. Как минимум должен отреагировать клуб, за который он играет. Наказание может быть любым. Сейчас широкое развитие получила история в регби, где два грузинских спортсмена во время игры показали жест, характеризующий собой поддержку митингов в Тбилиси антироссийского характера. За этот поступок Федерация регби России призвала клуб разорвать контракт. Вот это реакция! Вот это наказание!

Случай с украинцем тоже не должен остаться без внимания со стороны клуба. Мы в подобных случаях пытались обратиться в ФИФА и УЕФА. К сожалению, там занимают следующую позицию: если игры проходят не под их эгидой, они не имеют возможности принимать меры. Все остается на уровне федераций тех стран, где происходят события.

Подобные высказывания должны нести за собой определенные последствия. Даже несмотря на то, что матч товарищеский. Ответ УЕФА носит формальный характер ухода от принятия решения. Мы все в футбольной ассоциации Европы находимся под эгидой УЕФА. Видимо, они не хотят вмешиваться в грязные политические игры. А жаль, ведь лозунг "Спорт вне политики" - их, а не наш.

Касаемо удаления поста в Инстаграме скажу: "Я свечку не держал". Трудно сказать, приказал ему кто-то или он струсил. Руководство клуба отслеживает выступления своих спортсменов в социальных сетях. Увидев подобный пост, могли дать понять футболисту, что нужно удалить во избежание последствий, в том числе - для него", - сказал Лебедев Чемпионату.

Напомним, что после развернувшегося скандала Габовда заявил, что его Инстаграм взломали.

"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно. Но я этого не писал. Мою страничку взломали. Пришел с тренировки – взглянул в Инстаграм, а там миллион сообщений и угроз. Сразу нашел тот пост, удалил и добавил коммент по этому поводу", – сказал Габовда. 

В свою очередь, руководство Халадаша отстранило Габовду от игры с Краснодаром-2.

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Игорь Лебедев новости футбола новости спорта Юрий Габовда Халадаш
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