Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в четвертом немецком дивизионе

Антон Шиндер отправился в Германию / footballua.tv

Украинский нападающий Антон Шиндер продолжит свою карьеру в Германии. 32-летний уроженец Сум подписал контракт с немецким клубом Швабах 04, сообщает nordbayern.de.

Швабах 04 выступает в одной из пяти Региональных лиг (четвертый по силе дивизион) – северо-восточной лиге.

Отметим, что Шиндер уже выступал в Германии за Ян Регенсбург (в сезоне-2005/06), а также в дубле Гройтер Фюрта (2006-2008) и Аалене (сезон-2008/09).

Напомним, последним клубом Шиндера был донецкий Олимпик, который форвард покинул в марте этого года. Также украинец выступал за донецкий Шахтер, симферопольскую Таврию, полтавскую Ворсклу, пермский Амкар, одесский Черноморец, костанайский Тобол и венгерскую Кишварду.

В период с 2011 по 2012 год Шиндер сыграл два товарищеских поединка за сборную Украины: против Чехии и Болгарии.