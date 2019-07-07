Российская фигуристка отказалась от стриптиза

Елизавета Туктамышева / Sports

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не планирует снимать с себя одежду в новом показательном выступлении.

"Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow", - написала фигуристка под фото в своем Instagram.

Постановщиком нового номера выступил хореограф Илья Авербух.

Напомним, в прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. Во время номера фигуристка исполнила стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

Туктамышева - чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.