"Кто тяжело работает, тот хорошо ест": как Усик готовится к предстоящему бою

Александр Усик

32-летний украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KO) активно готовится к своим будущим поединкам.

"Кто тяжело работает, тот хорошо ест", - написал Усик в Инстаграм, комментируя видео со своей тренировки.

Напомним, следующим соперником Усика станет 38-летний камерунский боксер Карлос Такам (36–5–1, 28 KO), бой с которым ранее был перенесен.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Он уже отказался от титула по версии WBO вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним, что недавно Усик получил престижную российскую премию Легенда бокса.