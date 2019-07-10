Тренера Макгрегора побили в ночном клубе

10 июля 2019, 11:08

Диллон Дэнис попал в неприятную историю в Нью-Йорке.

Дилон Дэнис и Конор Макгрегор
Дилон Дэнис и Конор Макгрегор / UFC

Американский боец смешанного стиля Диллон Дэнис, который одновременно является тренером ирландца Конора Макгрегора, стал участником драки. 

Дэнис подвергся нападению в ночном клубе в Нью-Йорке, сообщает The Daily Mail. Он находился у барной стойки, когда к нему подошел неизвестный и ударил его. После пропущенного удара боец оказался на полу. Затем охрана вывела конфликтующих на улицу, где в итоге и завершилась драка.

Диллон Дэнис провел два боя в MMA, в которых победил. Дэнис известен по своим выступлениям в грепплинге. Он трижды становился победителем турниров под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу.

Напомним, после победы над Макгрегором в титульном поединке на турнире UFC 229 в октябре прошлого года российский боец Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на Дэниса, который позволял себе оскорбительные выкрики в сторону россиянина. В результате вспыхнула массовая драка между командами. 

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